Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (25/5)

Data estelar: Marte e Plutão em quadratura.

Se preferes te apoiar somente na visão objetiva e factual da realidade, teu ponto de vista será parcial. Se preferes rejeitar a visão objetiva da realidade, porque essa seria uma ilusão e só a visão de dentro, subjetiva, poderia enxergar o que acontece, sinto informar, teu ponto de vista será parcial. E se por essas coisas do orientalismo aprendeste a que se pode transcender os opostos e se tornar indiferente a esses, te convencendo de que só assim se enxerga a realidade, teu ponto de vista também será parcial, ainda que grandioso.

O Universo é presença objetiva, imanência subjetiva e transcendência também, tudo ao mesmo tempo, portanto, se queres apreciar a realidade, terás de te esforçar para integrar as três visões e navegar por elas sintetizando o Cosmo inteiro em ti.

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ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Morder e assoprar nas doses sábias e certas é o que de melhor poderia ser feito neste momento, sem exagerar na mordida nem tampouco na soprada que você der depois dessa. Uma diplomacia dessas, não é todo dia!

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Certa dose de firmeza será importante, porém, mais importante ainda será você controlar essa dose, porque se exagerar sequer um pouquinho tocará em nervos expostos e aí a coisa toda ficará fora de controle.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Nem tudo está ao seu alcance e isso é perturbador, porque a alma tem certa urgência de colocar ponto final nos assuntos que se arrastam há tempo demais. Algo poderá ser feito, mas não pretenda concluir tudo. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Ao acontecerem as hostilidades, sejam essas gratuitas ou com razão, procure se conter para não reagir de imediato, porque nada interessante resultaria disso. Ao contrário, emudeça e espere para revidar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Há coisas que você precisa fazer contando com sua força e a demonstrando com vigor, porém, há outras que só poderiam ser feitas contando com a ajuda das pessoas envolvidas. Esse equilíbrio é muito delicado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Procure levar à prática o mais rapidamente possível as brilhantes ideias que ocorrerem, porque essa será a prova dos nove, que evitará se envolver em narrativas teóricas que só fariam você perder um precioso tempo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



A paciência está bem curta e não será difícil perder as estribeiras, mas se isso acontecer, cuide para que passe o mais rapidamente possível, porque voltando ao juízo as coisas se acertarão melhor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)



Do jeito que as pessoas andam nervosas, para não dizer desesperadas, é bastante fácil que surjam hostilidades desnecessárias. Você não precisa responder a cada uma dessas, continue em frente com seus planos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando há boa vontade, mesmo os assuntos complicados ficam administráveis. Porém, quando acontece o contrário, e a má vontade toma as rédeas do destino, tudo se complica sem necessidade. Cuide para isso não acontecer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



É totalmente possível você fazer tudo do seu jeito e fazer com que sua vontade prevaleça, porém, há jeitos e jeitos de fazer isso, e no caso da atualidade não é conveniente que você escolha o jeito mais hostil.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



As críticas e hostilidades, paradoxalmente provêm do seu círculo mais próximo, e diante dessa situação é bom sua alma continuar em frente, como se nada estivesse acontecendo, sendo indiferente ao que não seja útil.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Agora é um desses momentos em que sua alma preferiria não ter de brigar nem discutir para fazer valer seus direitos, mas do jeito que o mundo anda isso seria ilusório. É inevitável ter de se envolver na luta.