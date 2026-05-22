Deputado Max Maciel estreia na ficção com romance sobre juventude

Max Maciel e primeiro livro de sua autoria, "Filhos do Pó Vermelho" - (crédito: Henrique Jesus)

Mais de uma década ouvindo histórias nas quebradas do Distrito Federal rendeu ao deputado distrital Max Maciel material suficiente para um romance. Em Filhos do pó vermelho, que chega às livrarias em junho pela Avá Editora, ele estreia na ficção com uma narrativa sobre Jonas, jovem periférico que cresce entre a violência, o trabalho informal e a ausência do Estado — e encontra nos livros uma possibilidade de transformação. A obra será lançada no dia 10 de junho, na livraria Paradeiro, na 309 Norte, a partir das 18h.



Pedagogo, ativista social e eleito deputado distrital em 2022 com quase 36 mil votos, Maciel nasceu e cresceu em Ceilândia. Foi dessa experiência, e de anos de atuação junto a juventudes periféricas, que saíram os personagens do livro. Nenhum deles é real, mas todos partem de histórias reais.

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O romance se passa em Nova Alvorada, periferia fictícia do DF, e acompanha Jonas desde a infância marcada pela precariedade até o momento em que o conhecimento começa a funcionar, nas palavras do próprio livro, como uma "faca invisível" — ferramenta de compreensão e resistência. Ao redor dele, outros personagens carregam camadas do mesmo território: Dona Maria, sua mãe, representa a resistência cotidiana das mulheres periféricas; Lia encarna o sonho da universidade como caminho de mudança.

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A narrativa também recupera uma memória muitas vezes apagada da história de Brasília: a dos migrantes nordestinos que ergueram a capital e foram empurrados para as margens. Em capítulos curtos, o texto mistura cenas do cotidiano com reflexões sobre racismo estrutural, luta de classes e política, com referências ao rap nacional costurando a atmosfera da obra.

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O livro tem prefácio da ativista e ex-deputada federal Áurea Carolina, ilustrações de Anne Mendes e texto de quarta capa da historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto.

A escolha pela Avá Editora não é casual. Fundada em 2018 no Recanto das Emas, a editora tem um catálogo de mais de 200 títulos e um corpo editorial formado majoritariamente por mulheres. Filhos do pó vermelho está disponível em pré-venda no site da Avá Editora, com retirada possível no dia do lançamento.





Serviço

Lançamento do livro Filhos do Pó Vermelho

10 de junho de 2026, das 18h às 22h, na Paradeiro — Livraria, café e cozinha (309 Norte, Brasília).