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TRêS GRAÇAS

Romulo Estrela relembra polêmica sobre usar base e necessaire

 O ator fez uma participação no Saia Justa na última quarta-feira (20)

O ator global reforçou a importância do autocuidado no universo masculino - (crédito: Observatorio dos Famosos)
O ator global reforçou a importância do autocuidado no universo masculino - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Romulo Estrela, que viveu o Paulinho de Três Graças, marcou presença na última quarta-feira (20), no Saia Justa, e comentou sobre a polêmica após ter afirmado que usa base, protetor solar e necessaire, algo que muitos homens estranham.

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"Eu falei outro dia que eu passo base, protetor solar e que eu tenho a minha necessaire e o assunto viralizou, mas o autocuidado vai além disso. Na verdade, o creme que eu passo é o mínimo, estou cuidado de algo que eu quero que dure para sempre", desabafou

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O ator global reforçou a importância do autocuidado no universo masculino. "Autocuidado é uma coisa que faz você descobrir uma doença séria, e os homens têm dificuldade muito grande com isso. Nós temos muito dificuldade em entender que temos cuidar do corpo, da mente, do psicológico", disse.

Por falar em Romulo Estrela, o bonitão afirmou que não está de férias após o fim de Três Graças. Ele está envolvido nas gravações de um filme, mas não entrou em maiores detalhes.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 22/05/2026 08:24 / atualizado em 22/05/2026 08:25
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