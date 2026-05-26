Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (26/5)

Data estelar: Plutão recebe a quadratura de Marte e o trígono do Sol.

Aquilo que chamamos ingenuamente de Mal está arraigado no próprio funcionamento do Universo, e como nós, humanos, somos uma espécie de soldadinhos desse funcionamento, nas atitudes e iniciativas que tomamos se manifesta a potência de sua operação e, ao longo da história, ainda que o Bem seja vitorioso em toda a extensão da Vida, não por isso o Mal deixa de ter suas vitórias também.

Duas grandes vitórias o Mal arraigou na civilização, a primeira é ter criado argumentos insofismáveis para comprovar que não existe nada parecido ao Mal, e a segunda grande vitória é nos ter convencido de que só é possível nos aproximarmos ao Divino através das religiões, que por lutarem entre si para obter hegemonia, produzem divisão e confronto, ou seja, nos afastam do Divino em vez de nos aproximar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As hostilidades que eventualmente acontecerem precisam estar sob controle, porque senão corre-se o risco de o cenário se tornar algo que contrarie seus planos, e com certeza não é nada disso que sua alma pretende.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Cuide para não exagerar na nota quando fizer demandas vigorosas e firmes, porque se houver início de hostilidades a coisa pode se estender além da conta e isso seria negativo para todas as partes envolvidas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aqueles assuntos que você não suporta mais, mas que ainda faz o possível para driblar, encontram agora a oportunidade de serem postos sobre a mesa e tratados com cuidado, porque tocam em nervos expostos das pessoas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mate no peito os ataques e aguarde um tempo para revidar, porque nada de interessante resultaria se você reagisse de imediato. O tempo fará com que você encontre uma maneira mais saudável e eficiente de revidar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sua vontade de dar murro na mesa há de ser temperada pela noção do que seria melhor para a maior quantidade possível de pessoas envolvidas. Há horas em que é necessário perder a cabeça, para depois a recuperar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Evite se envolver em discussões teóricas porque as pessoas se empolgam com meras razões e narrativas e o resultado é um mero jogo de vaidades. Continue praticando seu ofício com qualidade, só isso fará a diferença.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem sempre dá para manter a cabeça no lugar, porque há assuntos que se arrastam há muito tempo e sua alma não está com essa paciência toda para continuar suportando a situação. Procure, no entanto, encurtar o descontrole.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As tensões que normalmente circulam entre as pessoas tendem a ficar insuportáveis, porque se manifestam de formas grotescas. Procure passar por isso sem se envolver diretamente, mas testemunhando tudo com distanciamento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pessoas até ajudam, mas se você não se organizar direito e, ao contrário, fizer tudo com desdém e mau humor, aí o cenário complicaria muito. Quando há boa vontade, até as coisas difíceis ficam simples.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando as coisas começarem a se descontrolar, procure se conter e, em vez de participar ativamente das hostilidades, procure conduzir tudo com rédea firme, porém, sem ofender ninguém nem tampouco revidar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Na hora em que acontecerem situações tensas e hostis, procure manter a cabeça no lugar, sem reagir visceralmente, como seria o caso normal, porque seguindo em frente o tempo lhe dará a razão. Assim será melhor.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seria ótimo se tudo funcionasse como deveria, mas as coisas estão de ponta-cabeça e, apesar de os direitos serem óbvios, não por isso são respeitados como deveriam. Assim, seu envolvimento na luta é inevitável.

