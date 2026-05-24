Rodrigo Faro e Vera Viel revelam detalhe inédito de como se conheceram há quase 30 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Rodrigo Faro e Vera Viel abriram o coração sobre como se conheceram, e fizeram revelações inéditas acerca do início do relacionamento, que teve como pontapé há quase 29 anos, e estão juntos até hoje.

Em vídeo publicado no Instagram, a modelo detalhou: "Era 13 de maio de 1997, no comercial de um chinelo, no Guarujá. A primeira vez que eu bati o olho no Rodrigo, eu tava dentro de uma van, na frente da produtora", iniciou.

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Rodrigo Faro, por sua vez, descreveu que a parceria entre os dois foi iniciada na gravação. "Por sorte, a gente acabou caindo de par no comercial. A gente acabou se conhecendo, conversamos. Eu comecei a sentir necessidade de cuidar dela no comercial. Não tinha tido nada, e eu cuidava dela do nada. E, no outro dia de gravação, a gente acabou se beijando. Não, foi no mesmo dia. No mesmo dia, né? É, no final", contou.

"E aí eu cheguei para ela e falei: "Cara, não sei, mas eu tinha certeza que eu tinha encontrado a minha alma gêmea", disse o apresentador. Hoje, os dois são pais de Clara, de 20 anos, Maria, de 17, e Helena, 12.

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