Maurício Mattar abre o jogo sobre volta à Globo após quase 20 anos

Maurício Mattar abre o jogo sobre volta às novelas da Globo após quase 20 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Maurício Mattar está nos preparativos para realizar o seu retorno aos folhetins após cinco anos afastado. O ator foi confirmado no elenco de Por Você, próxima novela das sete da Globo, que estreia em agosto, no lugar de Coração Acelerado.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista celebrou o retorno à uma trama da emissora carioca, cuja a última havia sido O Profeta (2006) – com exceção da 16ª temporada de Malhação, em 2009.

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"Na atuação eu já tinha me aposentado há algum tempo, alguns bons anos. Só faço coisas que realmente me seduzem, me motivam como atuei na série do Cauã Reymond, Jogada de Risco. Mas, agora, topei fazer a novela por motivos semelhantes, alinhados à minha realidade de vida", declarou Maurício Mattar.

Além das realizações profissionais, o ator veterano também destacou as conquistas pessoais. "Minha vida está num equilíbrio muito prazeroso família, uma filhotinha pequena e linda. Essa é a minha alegria de viver", declarou ele, em referência à filha caçula, Ilha, de 6 anos – o ator também é pai de Rayra, de 35, e Petra, de 31.

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