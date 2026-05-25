Cauã Reymond desabafa sobre recuperação de lesão: "Não consigo treinar"

Cauã Reymond usou as redes sociais neste último domingo (24), e chamou a atenção dos milhares de seguidores pra explicar detalhes de sua rotina de treinos e revelar que está enfrentando um processo de recuperação após uma lesão no ombro.

Através do Instagram, o ator, no ar na reprise de Avenida Brasil (2012), surgiu usando uma regata preta de alças finas, fones de ouvido grandes e dois cordões prateados no pescoço. Na legenda, ele escreveu: Explicando um pouquinho o meu treino.

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No início da gravação, Cauã Reymond explicou que havia acabado de finalizar um treino de costas e comentou o impacto da lesão em sua rotina esportiva. Segundo ele, o problema no ombro reduziu a frequência de práticas físicas que faziam parte do cotidiano, especialmente o jiu-jitsu.

"Não consigo treinar"

Desde que eu machuquei o o meu ombro, já tem bastante tempo que eu não consigo treinar jiu-jitsu com com a frequência que eu queria. Ultimamente eu nem tenho treinado, afirmou o ator. Entre elas, ele citou o surfe, a natação e diferentes exercícios físicos que costumava manter regularmente. Nem surfado, nem nadar, nem várias coisas que eu tô sentindo maior falta. Então, darei uma mofada até esse ombro melhorar, só na maromba, acrescentou.

O texto Cauã Reymond desabafa sobre recuperação após sofrer lesão: Não consigo treinar foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.