Murilo Benício toma decisão sobre reviver Tufão em 'Avenida Brasil'





Murilo Benício já se acertou seu retorno às telinhas da Globo no ano que vem. Após o sucesso alcançado como o vilão Santiago Ferette em Três Graças, ele estará na sequência de Avenida Brasil (2012).

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o artista aceitou o convite para reviver o ex-jogador Jorge Araújo, o Tufão, um dos protagonistas da trama em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo.

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A participação de Murilo Benício, inclusive, era considerada importante por fazer parte da estrutura principal que mantém a continuação de Avenida Brasil. Nesta nova trama, Carminha (Adriana Esteves) vai buscar sua redenção ao se reaproximar do ex-jogador de futebol.

Como preparação, o ator deverá conversar com ex-jogadores que já se aposentaram e têm, na casa dos 50 anos. A história assinada por João Emanuel Carneiro vai abordar como atletas aposentados vivem sem tantos holofotes. Ele está de férias e deve começar a preparação para a novela em agosto. As gravações estão previstas para serem iniciadas em setembro.

O texto Murilo Benício toma decisão sobre reviver Tufão em continuação de Avenida Brasil foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.