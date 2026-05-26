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NOVELA

Murilo Benício toma decisão sobre reviver Tufão em 'Avenida Brasil'

De férias, ator se prepara para retorno em nova fase da novela de 2012

Murilo Benício toma decisão sobre reviver Tufão em Avenida Brasil - (crédito: Divulgação/Globo)
Murilo Benício toma decisão sobre reviver Tufão em Avenida Brasil - (crédito: Divulgação/Globo)

Murilo Benício já se acertou seu retorno às telinhas da Globo no ano que vem. Após o sucesso alcançado como o vilão Santiago Ferette em Três Graças, ele estará na sequência de Avenida Brasil (2012).

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Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o artista aceitou o convite para reviver o ex-jogador Jorge Araújo, o Tufão, um dos protagonistas da trama em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo.

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A participação de Murilo Benício, inclusive, era considerada importante por fazer parte da estrutura principal que mantém a continuação de Avenida Brasil. Nesta nova trama, Carminha (Adriana Esteves) vai buscar sua redenção ao se reaproximar do ex-jogador de futebol.

Como preparação, o ator deverá conversar com ex-jogadores que já se aposentaram e têm, na casa dos 50 anos. A história assinada por João Emanuel Carneiro vai abordar como atletas aposentados vivem sem tantos holofotes. Ele está de férias e deve começar a preparação para a novela em agosto. As gravações estão previstas para serem iniciadas em setembro.

O texto Murilo Benício toma decisão sobre reviver Tufão em continuação de Avenida Brasil foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 26/05/2026 08:43 / atualizado em 26/05/2026 08:53
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