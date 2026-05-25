SBT toma decisão sobre equipe do 'Casos de Família'

O SBT já decidiu o destino da equipe do Casos de Família, que chega ao fim após a saída de Christina Rocha. Parte dos profissionais, como o diretor Rafael Bello, foi desligada; outros foram realocados entre os núcleos de Jornalismo e Entretenimento. No Jornalismo, alguns migraram para o SBT News e para a TV aberta, enquanto no Entretenimento os principais destinos foram o Comédia SBT e o Programa Silvio Santos. Segundo uma fonte do Notícias da TV, sete demissões ocorreram na equipe.
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Christina optou por não renovar contrato, decisão que já era conhecida nos bastidores há cerca de três meses. O maior motivo de insatisfação foi a mudança do programa para os sábados, transformando uma atração diária em semanal. Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora desabafou: "Confesso que eu, talvez, não teria voltado se soubesse que iria para esse caminho. Mas respeito a estratégia do SBT, mas também tem que me respeitar".
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Horas depois, o SBT divulgou nota oficial em tom definitivo, reforçando apenas sua admiração pela jornalista e desejando sucesso em seus próximos passos. A postura foi diferente da adotada em 2024, quando a emissora afirmou que deixava as portas abertas para Christina.
Veterana da casa, Christina foi uma das primeiras contratações ainda na época da TVS. Entre seus trabalhos mais lembrados estão o Aqui Agora (1991-1996) e o Alô, Christina (1997-1998). Após oito anos fora, retornou em 2009 para assumir o Casos de Família no lugar de Regina Volpato. Mais recentemente, esteve no Tá na Hora (2024-2025), mas preferiu romper contrato por não se identificar com o formato policial da atração.