SBT toma decisão sobre equipe do 'Casos de Família'





O SBT já decidiu o destino da equipe do Casos de Família, que chega ao fim após a saída de Christina Rocha. Parte dos profissionais, como o diretor Rafael Bello, foi desligada; outros foram realocados entre os núcleos de Jornalismo e Entretenimento. No Jornalismo, alguns migraram para o SBT News e para a TV aberta, enquanto no Entretenimento os principais destinos foram o Comédia SBT e o Programa Silvio Santos. Segundo uma fonte do Notícias da TV, sete demissões ocorreram na equipe.

Christina optou por não renovar contrato, decisão que já era conhecida nos bastidores há cerca de três meses. O maior motivo de insatisfação foi a mudança do programa para os sábados, transformando uma atração diária em semanal. Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora desabafou: "Confesso que eu, talvez, não teria voltado se soubesse que iria para esse caminho. Mas respeito a estratégia do SBT, mas também tem que me respeitar".

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Horas depois, o SBT divulgou nota oficial em tom definitivo, reforçando apenas sua admiração pela jornalista e desejando sucesso em seus próximos passos. A postura foi diferente da adotada em 2024, quando a emissora afirmou que deixava as portas abertas para Christina.

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Veterana da casa, Christina foi uma das primeiras contratações ainda na época da TVS. Entre seus trabalhos mais lembrados estão o Aqui Agora (1991-1996) e o Alô, Christina (1997-1998). Após oito anos fora, retornou em 2009 para assumir o Casos de Família no lugar de Regina Volpato. Mais recentemente, esteve no Tá na Hora (2024-2025), mas preferiu romper contrato por não se identificar com o formato policial da atração.