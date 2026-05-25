O que é o Tela Brasil e como streaming gratuito funcionará

Projeto do governo quer ampliar o acesso ao audiovisual nacional e aproximar o público de obras brasileiras pouco conhecidas - (crédito: Reprodução)

O governo federal anunciou o lançamento do Tela Brasil, uma plataforma de streaming gratuita voltada exclusivamente para produções audiovisuais brasileiras. A iniciativa, apresentada pelo presidente Lula, pretende funcionar como uma vitrine digital para filmes, séries, documentários e animações nacionais, reunindo desde clássicos do cinema até obras mais recentes e independentes.

O funcionamento da plataforma será diferente dos grandes serviços privados. O Tela Brasil será gratuito e deve utilizar login vinculado ao Gov.br para acesso ao catálogo. A previsão é que o lançamento oficial aconteça no próximo sábado (30/5), após um período de testes realizado pelo Ministério da Cultura.

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Segundo o governo, a ideia é facilitar o acesso da população ao cinema nacional e fortalecer a circulação de produções brasileiras, muitas vezes restritas a festivais, editais culturais ou pequenas salas de exibição. O catálogo deve contar com centenas de títulos, incluindo curtas, médias e longas-metragens, além de séries e conteúdos educativos.

O projeto foi desenvolvido em parceria com instituições ligadas ao audiovisual brasileiro, como a Cinemateca Brasileira, além de universidades e órgãos culturais. Parte das obras virá de acervos públicos e outra parte será licenciada especificamente para a plataforma. A expectativa é que o serviço reúna produções de diferentes regiões do país e dê espaço para obras pouco conhecidas do grande público.

Nos últimos meses, o Tela Brasil acabou cercado por confusão após usuários encontrarem versões de teste do aplicativo disponíveis temporariamente na Play Store. O Ministério da Cultura precisou publicar uma nota oficial afirmando que o streaming ainda não havia sido lançado oficialmente e seguia em fase final de ajustes técnicos.

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O lançamento ocorre em um momento em que o audiovisual brasileiro vive maior visibilidade internacional, impulsionado pelo sucesso recente de filmes nacionais em premiações e festivais. A aposta do governo é aproveitar esse interesse para aproximar o público brasileiro da própria produção cultural.

Além do celular, a expectativa é que o Tela Brasil também ganhe versões para computadores e televisões conectadas. O catálogo completo e todos detalhes de funcionamento da plataforma ainda não foram divulgados.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes