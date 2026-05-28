Amora Mautner se manifesta sobre indireta para Grazi após postagem

Amora Mautner se manifesta sobre indireta para Grazi Massafera após postagem polêmica - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Amora Mautner se pronunciou em torno dos rumores de que teria jogado uma indireta para Grazi Massafera após compartilhar nas redes sociais uma publicação que exaltava a vilã Pilar, vivida por Isabel Teixeira, na novela Quem Ama Cuida, atual novela das nove da Globo.

Através do Instagram, a diretora da trama repostou uma postagem que dizia: "Finalmente temos uma vilã de verdade e não uma palhaça de circo". A frase levou internautas a especular que a diretora estaria se referindo à personagem Arminda, vivida por Massafera em Três Graças, antecessora do horário.

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Após a repercussão, Amora Mautner afirmou que não associou a mensagem a nenhuma atriz específica. "Nunca achei que era sobre alguém, achei que era genérico, jamais faria isso", escreveu.

Em entrevista à coluna F5, do jornal Folha de S. Paulo, a diretora de Quem Ama Cuida exaltou Isabel Teixeira como a vilã do folhetim de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. "Essa novela é para a Isabel. O Brasil vai odiar Pilar, tenho certeza. A Isabel está irresistível", pontuou.

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