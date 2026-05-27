Marjorie Estiano diz que decidiu não ter filhos após conflitos com a família - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Marjorie Estiano abriu o coração sobre o sonho distante da maternidade, onde afirmou que não quer ter filhos e explicou o motivo da sua decisão.

Em entrevista ao podcast Isso Não É uma Sessão de Análise, a atriz afirmou que nunca pensou nessa possibilidade, e justificou que sua relação com os pais na juventude pesou na hora de decidir ter uma vida mais independente.

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"Nunca, pensei nisso. Acho que talvez por ter esse ambiente mais bélico com a minha mãe, eu falei: Não quero ter filhos. Não é bom isso, isso não é legal, não quero ter’, disse Marjorie.

A atriz relatou, ainda, que chegou a ter embates com a mãe diante da decisão, e que chegaram a ficar até um período sem se falar. "Mas acho que o caminho que fiz foi um pouco esse da rejeição. Inclusive, rejeitava o romantismo e tudo que fosse mais amoroso e afetivo nas minhas relações", refletiu Marjorie.

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Sou uma mulher prática, objetiva: não quero ter filhos, não quero ter descendentes. Depois que fui entendendo que isso é uma defesa, porque queria e desejava muito esse lugar [romântico], mas não sabia muito como [alcançar], então, [entendi que] não é para mim, pontuou a atriz. Atualmente, ela vive um relacionamento com o médico cirurgião Marcio Maranhão desde 2022.

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