Gabz abriu o coração sobre a vida pessoal e como consegue conciliar a correria da carreira artística com seu relacionamento com o ator Jaffar Bambirra.
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Em entrevista ao jornal O Globo, a artista, no ar na novela Coração Acelerado, declarou que o seu romance com o artista funciona como um pilar essencial diante da rotina intensa de gravação para a trama das sete da Globo.
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"Nosso relacionamento é de muito suporte. Conversamos demais e trocamos muito sobre as nossas trajetórias. Ele entende o cansaço e a entrega que a atuação exige, este processo físico de tentar pegar um corpo novo para o papel", iniciou Gabz, que não poupou elogios ao namorado.
"Tenho, ao meu lado, alguém que me compreende, dá suporte e oferece acolhimento no meio de uma rotina tão intensa. Aprendi que, para poder ser outra pessoa em cena, preciso primeiro estar sendo eu mesma", declarou a artista, que creditou o suporte ao companheiro e familiares: "Jaffar e minha família me dão a estabilidade necessária para que eu seja uma pessoa feliz no meu trabalho", pontuou Gabz.
O texto Gabz entrega segredo do relacionamento com Jaffar Bambirra foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.