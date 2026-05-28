João Suplicy revela conflitos familiares ao falar de parceria com Supla: "Muito difícil" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

João Suplicy abriu o jogo sobre a relação conflituosa com o irmão, o cantor Supla. Os irmãos, para quem não lembra, já resolveram, inclusive, se reunir no projeto Brothers of Brazil, que virou até programa de televisão, e realizaram centenas de shows juntos.

Durante o Deu Jazz Podcast, no YouTube, o cantor contou que resistiu muito até aceitar o convite do artista para que trabalhassem juntos. "A gente não tocava muito em casa, não. A gente estava em universos bem diferentes. Ele sempre falava para gente fazer alguma coisa junto e eu resisti bastante tempo", iniciou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O temperamento de cada um é tão diferente que acabou dando uma química no palco, mas a convivência é muito difícil", explicou João Suplicy. O filho caçula de Eduardo e Marta Suplicy acrescentou, ainda, que essa parceria entre irmãos acabou durante oito anos e foi como uma faculdade para ele.

"A gente se ama muito e briga muito também. A gente ficou oito anos bem focado nesse projeto. Arrumamos uma gravadora nos Estados Unidos e fazíamos show quase todas as noites. Supla na bateria, e eu no violão. Foi como uma faculdade para mim", avaliou ele.

O texto João Suplicy revela conflitos familiares ao falar de parceria com Supla: Muito difícil foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.