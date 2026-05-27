Benzadeus realiza mais uma edição de encontro de pagode no domingo (31/5)

Um projeto que nasceu para fortalecer a cultura do pagode em Brasília e vem se consolidando na cena local. Após uma sequência de edições de sucesso, o grupo Benzadeus confirma mais uma edição da label Deu Benza, no domingo (31/5), às 16h, na Arena CCB, no Cruzeiro.

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O grupo brasiliense formado por Magrão, Vini, Das Sortes, Neném e Pedigree vem crescendo nacionalmente sem perder a essência das rodas de pagode de Brasília. Nos últimos meses, o Benzadeus teve momentos marcantes na carreira, como a gravação de Perdas e Danos, no DVD Lado B do Sorriso Maroto, e o projeto Na rota do benza no pelô, gravado diante de 10 mil pessoas. Com o sucesso da label, o evento se tornou um ponto de encontro oficial para todos os fins de semana.

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O Deu Benza foi pensado para criar uma conexão mais próxima e direta entre o grupo e o público, em um espaço de rodas de samba e celebração. O repertório deve reunir sucessos do grupo, como Papel de Otário, Assume e Erro Calculado, além de músicas mais recentes. Os ingressos custam R$20, e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Serviço

Deu Benza - Benzadeus

No domingo (31/5), às 16h, na Arena CCB, no Cruzeiro. Ingressos: R$20, disponíveis pelo Sympla. Classificação: 18 anos.

