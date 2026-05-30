Antonio Fagundes grava oito versões do assassinato de Arthur em 'Quem Ama Cuida' - (crédito: Observatorio da TV)





Antonio Fagundes já se prepara para se despedir de Quem Ama Cuida e a morte de Arthur Brandão promete agitar os próximos capítulos da novela das nove da Globo. O empresário será assassinado na terça-feira (2/6), e o ator revelou que gravou oito versões diferentes da cena do crime cada uma com um suspeito distinto. Adianto que eu morri oito vezes porque são oito suspeitos. Acho que nem os autores sabem a resposta ainda, disse ao jornal Extra.

A caracterização de Arthur, que aparece mancando e usando bengala, chegou a levantar dúvidas sobre a saúde real do ator. Antonio Fagundes levou a situação com bom humor e garantiu que está em plena forma: aos 77 anos, mantém rotina de academia quatro vezes por semana e segue em cartaz com a peça Dois de Nós.

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Apesar da participação curta, o veterano afirmou que sentiu prazer em voltar às novelas após Bom Sucesso (2019). Deu saudades. Estava um clima tão gostoso, com elenco, direção, produção, texto… Fiquei com gostinho de quero mais, relatou.

Nos bastidores, Antonio Fagundes costuma negociar escalas de gravação que lhe permitam conciliar televisão e teatro, o que quase o deixou fora do elenco desta trama.

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