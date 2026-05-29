A resposta de Virginia Fonseca sobre possível reconciliação com Zé Felipe - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A aproximação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe durante a festa de aniversário da filha mais velha, Maria Alice, movimentou as redes sociais e reacendeu a esperança dos fãs por uma possível reconciliação. Após um vídeo dos dois dançando juntos viralizar, a influenciadora finalmente comentou o assunto e deixou claro o que pensa sobre os rumores.

Durante um evento realizado em São Paulo, Virginia foi questionada sobre a repercussão do momento ao lado do cantor sertanejo. Bem-humorada, ela demonstrou estar por dentro da enxurrada de comentários que tomou conta da internet e admitiu que percebeu a intensidade da reação do público. É aquilo, né? A internet só falou nisso, disse ela em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias.

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Sobre uma eventual retomada do relacionamento, a empresária respondeu de forma descontraída e tratou de afastar as especulações. Em tom leve, Virginia rebateu os boatos e sugeriu que os fãs diminuíssem as expectativas em torno de uma volta do ex-casal. Ah, deixa eu te falar. Pode parar de conversa fiada!, disparou.

Mesmo separados, Virginia e Zé Felipe continuam mantendo uma convivência próxima por causa dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frequentemente aparecendo juntos em momentos familiares. O registro recente, porém, acabou despertando novamente a torcida dos admiradores que ainda sonham com a família reunida.

Virginia reage à repercussão de dança com Zé Felipe e dá resposta sobre reconciliação

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