Kelly Key diz que era "infeliz" no auge da carreira - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Kelly Key respondeu à caixinha de perguntas que compartilhou com os seguidores nos stories. Quando foi questionada se era mais feliz no auge da carreira, a cantora deu uma resposta surpreendente.

"Você acha que já foi mais feliz no auge?", perguntou o seguidor. "Primeiro, define auge, porque se você estiver falando do início da minha carreira acho que eu já fui mais eufórica, mais desejada, mais comentada. Mas feliz? Não", disparou.

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A cantora esclareceu que atualmente é mais "ouvida" do que na época do auge na carreira, quando não tinha autonomia.

"Hoje eu tenho coisas que naquela época eu não tinha: consciência, paz em muitas escolhas e principalmente respeito. Naquela época muita gente me consumia. Hoje muita gente me escuta. E existe uma diferença muito grande nisso", disse.

O texto Kelly Key diz que era infeliz no auge da carreira: Eufórica foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.