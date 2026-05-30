Suzana Alves relembra desconforto como Tiazinha e revela arrependimento





Conhecida nacionalmente por interpretar a icônica personagem Tiazinha nos anos 1990, Suzana Alves voltou a falar sobre o período em que viveu o auge da fama e surpreendeu ao confessar um incômodo que carrega até hoje. A empresária contou que se arrepende da exposição provocada pelo personagem sensual, embora afirme que não encara o sentimento como um peso em sua vida.

Durante participação no programa The Noite, exibido na última quinta-feira (28/5), Suzana explicou que sua relação com a imagem construída naquela época mudou com o passar dos anos. Ao recordar o período, ela admitiu que a nudez associada à personagem hoje é algo que a incomoda. Eu me arrependo da exposição do nu, de algo tão íntimo. Não é um arrependimento que eu sofro", declarou.

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A artista também revelou que inicialmente recusou o convite para integrar o programa H, apresentado por Luciano Huck na Band. Segundo Suzana, o figurino ousado da personagem causou desconforto logo no primeiro contato com a proposta. Eu fiquei um pouco horrorizada com a questão da lingerie. Falei que não, agradeci. Na semana seguinte, me ligaram novamente dizendo que ficaram comigo na cabeça, relembrou.

Na época, enfrentando dificuldades financeiras e com pendências na faculdade, ela reconsiderou a oferta. Ainda assim, decidiu impor uma condição para se sentir mais confortável diante da exposição. Eu estava devendo a faculdade e perguntei para eles se eles me dariam o valor da faculdade e eu faria o piloto. Mas eu pedi para usar uma máscara, porque tudo já começou muito desconfortável para mim.

Após encerrar o ciclo como Tiazinha em 2002, Suzana trilhou novos caminhos. Formou-se em jornalismo, constituiu família ao lado do ex-tenista Flávio Saretta e se tornou mãe de Benjamin. Atualmente, dedica-se à divulgação de sua obra literária e compartilha conteúdos ligados à fé e ao autoconhecimento.

O texto Suzana Alves relembra desconforto como Tiazinha e revela arrependimento sobre nudez foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.