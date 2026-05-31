Arthur é assassinado em 'Quem Ama Cuida': dez suspeitos e uma surpresa

Arthur Brandão, interpretado por Antônio Fagundes em Quem Ama Cuida, será assassinado no capítulo de terça-feira (02), na novela da TV Globo. Com a morte do personagem, a clássica pergunta quem matou? volta a movimentar a teledramaturgia brasileira.
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Assim como aconteceu com Odete Roitman em Vale Tudo (1988 e 2025) e em diversas outras novelas, os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto apostam na mesma fórmula em Quem Ama Cuida para despertar o interesse do público em desvendar o mistério.
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A partir desta segunda-feira (01) começa a desenrolar as cenas que culminaram com o assassinato de Arthur Brandão durante a noite de seu casamento com Adriana (Leticia Colin), inaugurando o grande suspense da novela das nove.
O empresário cairá da sacada de seu apartamento após ser surpreendido por uma figura misteriosa. Segundo o próprio Antonio Fagundes, ele gravou oito cenas diferentes. Logo de início, Adriana será acusada e condenada a 12 anos de prisão, embora o público saiba que ela é inocente.
A lista de suspeitos reúne personagens com interesses e conflitos diversos: Ulisses (Alexandre Borges), Pilar (Isabel Teixeira), Diná (Rosi Campos), Silvana (Belize Pombal), Tiago (Gui Ferraz) e Ingrid (Ágatha Moreira), Fábia (Flávia Alessandra).
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Além de Pedro (Chay Suede) e Otoniel (Tony Ramos), mesmo com reputação ilibada, eles também estarão sob investigação. Mais adiante, Osmar (Tony Tornado) surgirá como um dos nomes mais inesperados para ampliar o leque de suspeitos.
A morte de Arthur acontece cedo na história e muda completamente o rumo da novela. Milionário e decidido a evitar que sua fortuna caia nas mãos de familiares interesseiros, ele se casa com Adriana para dar outro destino à herança. O crime ocorre justamente na noite da celebração, em meio a um apagão que deixa o apartamento às escuras e impede qualquer registro das câmeras de segurança.
Nos bastidores, o segredo é guardado a sete chaves. Tony Ramos chegou a revelar que a investigação terá nove suspeitos, mas o elenco em geral afirma não saber quem será o verdadeiro culpado. Como é comum nas tramas de Walcyr Carrasco, novas camadas podem surgir conforme a repercussão da história. Até lá, a pergunta que dominará a novela é clara: quem matou Arthur Brandão?.
O texto Arthur é assassinado em Quem Ama Cuida: dez suspeitos e uma surpresa foi publicado primeiro no Observatório da TV.