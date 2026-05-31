Arthur é assassinado em 'Quem Ama Cuida': dez suspeitos e uma surpresa - (crédito: Observatorio da TV)





Arthur Brandão, interpretado por Antônio Fagundes em Quem Ama Cuida, será assassinado no capítulo de terça-feira (02), na novela da TV Globo. Com a morte do personagem, a clássica pergunta quem matou? volta a movimentar a teledramaturgia brasileira.

Assim como aconteceu com Odete Roitman em Vale Tudo (1988 e 2025) e em diversas outras novelas, os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto apostam na mesma fórmula em Quem Ama Cuida para despertar o interesse do público em desvendar o mistério.

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A partir desta segunda-feira (01) começa a desenrolar as cenas que culminaram com o assassinato de Arthur Brandão durante a noite de seu casamento com Adriana (Leticia Colin), inaugurando o grande suspense da novela das nove.

O empresário cairá da sacada de seu apartamento após ser surpreendido por uma figura misteriosa. Segundo o próprio Antonio Fagundes, ele gravou oito cenas diferentes. Logo de início, Adriana será acusada e condenada a 12 anos de prisão, embora o público saiba que ela é inocente.

A lista de suspeitos reúne personagens com interesses e conflitos diversos: Ulisses (Alexandre Borges), Pilar (Isabel Teixeira), Diná (Rosi Campos), Silvana (Belize Pombal), Tiago (Gui Ferraz) e Ingrid (Ágatha Moreira), Fábia (Flávia Alessandra).

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Além de Pedro (Chay Suede) e Otoniel (Tony Ramos), mesmo com reputação ilibada, eles também estarão sob investigação. Mais adiante, Osmar (Tony Tornado) surgirá como um dos nomes mais inesperados para ampliar o leque de suspeitos.

A morte de Arthur acontece cedo na história e muda completamente o rumo da novela. Milionário e decidido a evitar que sua fortuna caia nas mãos de familiares interesseiros, ele se casa com Adriana para dar outro destino à herança. O crime ocorre justamente na noite da celebração, em meio a um apagão que deixa o apartamento às escuras e impede qualquer registro das câmeras de segurança.

Nos bastidores, o segredo é guardado a sete chaves. Tony Ramos chegou a revelar que a investigação terá nove suspeitos, mas o elenco em geral afirma não saber quem será o verdadeiro culpado. Como é comum nas tramas de Walcyr Carrasco, novas camadas podem surgir conforme a repercussão da história. Até lá, a pergunta que dominará a novela é clara: quem matou Arthur Brandão?.

Silvana (Belize Pombal) Diná (Rosi Campos) Osmar (Tony Tornado) Ingrid (Agatha Moreira) Tiago (Gui Ferraz) Pedro (Chay Suede) Pilar (Isabel Teixeira) Ulisses (Alexandre Borges) Adriana (Letícia Colin) Fábia (Flávia Alessandra)

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