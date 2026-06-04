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HORÓSCOPO

Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (4/6)

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar esta quinta-feira, 4 de junho, de acordo com cada signo

Horóscopo desta quinta-feira - (crédito: Pixabay/Reprodução)
Horóscopo desta quinta-feira - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Data estelar: Lua Vazia até 10h45 HBr, quando ingressa em Aquário.

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O despertar seria, teoricamente, o início da vigília produtiva, e por força do hábito o tratamos assim, então a mente se prepara para o dia fazendo planos, discutindo e argumentando subjetivamente com as pessoas envolvidas em nossos planos, ou com as que eventualmente os atrapalham; o corpo vai ficando alerta e as emoções nos enchem de vigor.

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Quando, porém, o início do “dia útil” acontece com a Lua Vazia, naturalmente o físico, mental e emocional entram em recessão, mas como a agenda produtiva da civilização nos obriga a continuar em modo mecânico, como engrenagens do sistema, ficamos com um problema para resolver, produzir sem a mínima vontade.

Além de discutir a redução da carga horária de trabalho, há de se discutir também uma organização do tempo que fundamente uma civilização melhor.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É bom que surjam as questões práticas para sua alma não se enredar em ilusões que só consumiriam tempo e energia e não dariam nenhum resultado compensador. As questões práticas parecem frustrar, mas são uma bênção.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É lindo viver emoções intensas, porque a alma se sente mais viva e envolvida com os acontecimentos. Essas emoções não duram muito tempo, porque logo depois a realidade concreta exige medidas práticas e organizadas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A segurança que você busca não está disponível nesta parte do caminho e, por isso, seria melhor renunciar a ela, mesmo que de forma temporária, porque assim você evitará cair no conto que as pessoas inventam.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A tentativa de colocar tudo em pratos limpos pode ser um tiro saindo pela culatra nesta parte do caminho. É difícil conter a boa vontade, mas pelo menos dá para se desapegar dos resultados. Isso é possível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Guarde segredo sobre suas reais intenções e não se intimide com a visão de que tudo pareça ir na direção contrária dessas. O cenário é instável e irá se consolidando ao longo dos próximos dias. Cabeça no lugar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que as pessoas estejam cheias de boas intenções, se a responsabilidade pelos resultados recair sobre suas costas, determine com vigor seus limites e pretensões, para elas não agirem de forma leviana.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para entender a verdadeira intenção das pessoas, que quase sempre não é a que se manifesta com evidências, mas através de gestos sutis, sua alma precisa estar atenta ao que é dito nas entrelinhas. Aí está a verdade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A vida é generosa e emite sinais para nossa humanidade ficar de sobreaviso sobre o que seria propício fazer ou não. Quando você se precipita, deixa de levar em consideração o que esses sinais transmitem. Melhor não.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Querer muito que algo aconteça não é sinônimo de ter força mental suficiente para fazer acontecer, e quando isso é assim, sua alma corre o risco de se convencer de que pode o que, de fato, estaria fora do alcance.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem todas as pessoas convincentes têm a razão ou apresentam as melhores propostas, muitas delas são apenas sedutoras, e por trás de toda sedução serpenteia alguma mentira, um engano maquiado de oportunidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A mesquinharia de certas pessoas provoca perrengues que sua alma não seria obrigada a administrar mais, porém, são reais o suficiente para não passarem despercebidos. A percepção resulta em responsabilidade de arrumar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As lindas propostas que lhe são feitas vêm envolvidas com assuntos que precisam ser conversados direito, para não deixar pontas soltas que depois, com certeza, se transformariam em inconvenientes irritantes.

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/06/2026 06:00
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