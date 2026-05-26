Saiba quem foi Renê Belmonte, ex-roteirista da Globo que morreu aos 55 anos e comoveu famosos - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A morte de Renê Belmonte, aos 55 anos, causou forte comoção entre artistas e profissionais do audiovisual nesta terça-feira (26). Conhecido por trabalhos de destaque na televisão, no cinema e no teatro, o roteirista recebeu homenagens emocionadas de colegas e famosos, que lamentaram a perda nas redes sociais.

Natural de São Paulo, Renê Belmonte construiu uma carreira sólida no entretenimento brasileiro e se tornou um nome importante nos bastidores da dramaturgia nacional. Antes de ganhar espaço na televisão, estudou roteiro e dramaturgia em Londres, durante um curso na universidade City Lit. Mais tarde, integrou a oficina de Dramaturgia da Globo, onde trabalhou como roteirista e também atuou como redator publicitário.

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Na televisão, Renê colaborou em diferentes projetos e passou por grandes emissoras. Na Globo, escreveu episódios de Sob Nova Direção, trabalhou ao lado de Carlos Lombardi na série Guerra e Paz e integrou a equipe da novela Novo Mundo. Já na Record, esteve envolvido em produções como Avassaladoras: A Série, o telefilme Amor Custa Caro e também participou da adaptação brasileira de Rebelde, uma das novelas de maior repercussão do canal.

No cinema, seu nome ficou ligado a produções de enorme sucesso de público. Ele assinou roteiros de filmes como Se Eu Fosse Você, Se Eu Fosse Você 2, Sexo, Amor e Traição, Assalto ao Banco Central, Entre Lençóis e De Pernas Pro Ar 3, obras que ajudaram a consolidar sua trajetória no audiovisual brasileiro.

Além dos trabalhos nas telas, Renê também teve participação ativa na valorização da categoria dos roteiristas. A Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) destacou que ele foi um dos fundadores da AR e da GEDAR, entidades importantes para a organização e defesa dos direitos dos profissionais do setor.

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Nos últimos meses, o autor se dedicava ao curta-metragem Originários, um projeto autoral sobre um super-herói brasileiro, mostrando que seguia envolvido com novas ideias e narrativas até seus últimos trabalhos.

A notícia da morte provocou uma onda de homenagens nas redes sociais. A autora Claudia Souto publicou uma mensagem de carinho ao colega. "Meu carinho e prece para esse colega tão querido. Luz, Renê", escreveu. O ator Thelmo Fernandes demonstrou surpresa ao reagir: "Como assim? Meu Deus". Já a produtora Mariza Leão definiu o roteirista como um profissional brilhante e um ser humano delicado e gentil.

Outros artistas e profissionais do audiovisual, como Drica Moraes, Rafael Infante, Thiago Dottori e Emilio Boechat, também lamentaram a perda. O velório de Renê Belmonte deve acontecer nesta quarta-feira (27), no Rio de Janeiro, cidade onde ele morava havia mais de duas décadas. O roteirista deixa um filho, Theo, de 18 anos.