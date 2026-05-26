Lumena desiste de reality após crise de pânico e explica decisão sobre saúde mental - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A influenciadora Lumena Aleluia decidiu interromper sua participação no reality Impulsiona House 2.0 antes da grande final. A ex-participante do BBB 21 anunciou a saída depois de enfrentar uma crise de pânico durante o período de confinamento, optando por priorizar o bem-estar emocional.

A despedida foi compartilhada nas redes sociais do programa, onde Lumena apareceu emocionada ao falar sobre a experiência. "Hoje se encerra um ciclo aqui no Impulsiona House. Pra mim, eu vivi isso aqui intensamente", declarou. Segundo ela, o confinamento trouxe aprendizados, mas também momentos emocionalmente desafiadores.

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Ao explicar a escolha de deixar o reality, a influenciadora destacou a importância de reconhecer os próprios limites. "Às vezes, a gente precisa reconhecer algumas limitações emocionais e eu acredito que isso é em prol do meu autocuidado", afirmou. Lumena também comentou sobre o impacto psicológico causado pela convivência intensa dentro do programa.

Durante o desabafo, a ex-BBB reforçou a necessidade de cuidar da saúde mental, especialmente em situações de grande pressão emocional. "Precisamos priorizar a nossa cabecinha, o emocional, a saúde mental", completou, agradecendo ainda aos colegas de confinamento e ao público que acompanhou sua trajetória.

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Apesar da saída antecipada, Lumena segue envolvida em outros projetos profissionais. A influenciadora já tem participação confirmada no reality De Férias com o Ex Diretoria, que estreia nesta quinta-feira (28), além de continuar ativa nas redes sociais e em novas iniciativas de conteúdo.