Vini Jr. quebra o silêncio após torcida xingar Virginia no Maracanã





Vini Jr. usou as redes sociais neste último domingo (31), e se pronunciou após a ex-namorada, Virginia Fonseca, ter sido alvo de vaias e ofensas pela torcida da Seleção Brasileira, durante o amistoso contra o Panamá, realizado no Maracanã, estádio do Rio de Janeiro, finalizado no placar de 6 a 2.

Na ocasião, a arquibancada chegou a gritar: "ei, Virginia, vai tomar no c*", após o primeiro gol da partida, dado pelo jogador e ex da influenciadora digital, de quem anunciou o rompimento da relação recentemente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Através dos Stories do Instagram, Vini Jr. resolveu se pronunciar após a partida vitoriosa do Brasil, e pediu respeito à Virginia Fonseca. Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia", disse.

"Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem! Vamos juntos pelo hexa!, escreveu o jogador. A loira repostou a postagem do ex-namorado. Obrigada, declarou ela, acrescentando ainda um emoji de mãos para o alto.

O texto Vini Jr. quebra o silêncio após torcida xingar Virginia Fonseca no Maracanã foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.