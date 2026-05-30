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Chrigor, ex-Exaltasamba, é internado e cancela maratona de shows

O pagodeiro precisou cancelas suas apresentações no Rio Grande do Sul e no Paraná

Chrigor, ex-Exaltasamba, é internado e cancela maratona de shows - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Chrigor, ex-Exaltasamba, é internado e cancela maratona de shows - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, foi internado nesta sexta-feira (29/5), para desvendar a causa dos seus problemas de saúde.A informação foi compartilhada pela equipe do pagodeiro em seu perfil nas redes sociais.

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"A produção do cantor Chrigor informa que a apresentação que seria feita amanhã e domingo no Sul foram canceladas por questões de saúde do artista, que está internado nesse momento para realização de exames com necessidade de endoscopia para investigação", começou a nota.

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"Qualquer outra atualização dos médicos postaremos aqui no decorrer do dia", prometeu a equipe do artista. O cantor tinha show neste sábado (30/5) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e no domingo (31/5), no Paraná, em Paranaguá.

Recentemente, Chrigor marcou presença no É de Casa, ao lado de Netinho e Marcio Art. O trio relembrou a fase de ouro do pagode dos anos 1990 com o grupo Samba 90 Graus.

Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 30/05/2026 19:08
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