Zé Felipe não se cala e defende Virginia após ataques em jogo da Seleção - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Zé Felipe, nesta segunda-feira (1), se manifestou no post que a sua ex-mulher, Virginia Fonseca, compartilhou em seu perfil nas redes sociais, após ser alvo de vaias e xingamentos no amistoso da Seleção Brasileira, no último domingo(31). Com dois emojis de palma, o cantor mostrou que está do lado dela.

Na postagem, a apresentadora se mostrou horrorizada com os ataques que recebeu, por ser mulher, principalmente. "A violência não é apenas física. Ela também aparece na humilhação pública. No ataque coletivo e constrangimento transformado em espetáculo", disparou.

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"Os dados mostram uma realidade preocupante: milhões de mulheres brasileiras convivem diariamente com diferentes formas de violência. E muitas delas não deixam marcas físicas, mas impactam profundamente a liberdade, a autoestima e o direito de ocupar espaços", reforçou.

"Discordar é um direito. Mas nenhuma mulher deveria ser transformada em alvo de humilhação pública, ataques coletivos ou violência verbal. Respeito não deveria ser uma escolha. Deveria ser o ponto de partida", acrescentou.