LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas reconta a jornada do herói com um encontro de gerações

Um jogo feito com muita amor para os fãs do homem-morcego. - (crédito: Reprodução/Warner Bros. Games)

O lançamento da Warner Bros. Games e TT Games, LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas, vêm como uma declaração de amor aos fãs do homem-morcego. Este é o quarto jogo deste herói no mundo dos blocos, que vem para aprofundar a experiência de se aventurar por Gotham City, sem perder o bom-humor. O título é uma homenagem que engloba décadas de trajetória do herói nos quadrinhos e nas telas.

O Cavaleiro das Trevas

O bilionário Bruce Wayne toma para si uma missão de vida, impedir crimes como aqueles que tiraram a vida de seus pais, sob o manto do Batman, ele protege a cidade de Gotham. (foto: Reprodução/Warner Bros. Games)

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A linha do título segue a mesma de LEGO Star Wars: Skywalker Saga, jogando a câmera para terceira pessoa, com níveis mais detalhados e complexos, além de um mundo aberto repleto de atividades para serem feitas no pós-jogo.

A trama tem um enredo original, que mistura várias fases da vida de Bruce Wayne. A jornada começa na infância, marcada pela morte trágica dos pais do protagonista, logo a história avança para o intenso treinamento de Bruce com a Liga das Sombras até sua volta para Gotham como Batman.

O roteiro incorpora elementos de diferentes produções, como referências aos filmes de 1989 e 2022, construindo um contexto divertido sem necessidade de uma ordem cronológica rigorosa.

Além dessa mistura feita para os fãs do morcego, o título vai colocando lentamente vilões conhecidos tanto dos quadrinhos quanto das telonas. Assim, vários personagens se tornam desafios. O Cruzado Encapuzado, Coringa, Duas Caras, Vagalume, Sr. Frio, Rei dos Condimentos, Charada, Hera Venenosa, Bane e muitos outros fazem aparições na história.

Sistema de Evolução e Níveis de Desafio

O sistema de habilidade integra uma parte importante da evolução do personagem, facilitando receber melhores recompensas. (foto: Reprodução/Warner Bros. Games)

Diferente dos antecessores, o jogo possui níveis de dificuldade que o jogador pode escolher: clássico, cruzado encapuzado e cavaleiro das trevas. A progressão agora ganhou uma árvore de habilidades, tanto para o equipamento de cada personagem, quanto pela coleta de núcleos da Waynetech, itens necessários para aprimorar os dispositivos de cada um dos heróis.

Sete Protagonistas com Habilidades Exclusivas

A Bat-família é bem presente no título com seus membros aparecendo um a um no modo história do jogo. (foto: Reprodução/Warner Bros. Games)

Apesar do elenco reduzido para sete personagens principais jogáveis, essa escolha permitiu um maior nível de personalização. Batman, Robin, Batgirl, Mulher-Gato e o Comissário Gordon possuem habilidades únicas. Selina Kyle, por exemplo, consegue comandar um pequeno felino para se esgueirar em locais de difícil acesso, enquanto Gordon possui uma pistola de espuma para imobilizar máquinas ou cegar inimigos. Durante a jogatina, as referências cinematográficas ficam mais evidentes, principalmente com as mudanças de visual e personalidade dos personagens.

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Combate Arkham

O combate do título ganha toda uma nova substância por conta do estilo Arkham. (foto: Reprodução/Warner Bros. Games)

Uma das melhores inovações feitas, foi a inspiração vinda dos jogos Batman: Arkham, desenvolvidos pela Rocksteady. Pela primeira vez em um jogo LEGO, as batalhas possuem um sistema de combos, contra-ataques, esquivas precisas e finalizações dinâmicas, a possibilidade de utilizar acessórios de combate contra as hordas de vilões torna o combate ainda mais envolvente. E alguns com variações no mesmo formato do título da Rocksteady, inimigos gigantes, alguns equipados com bastões elétricos ou escudos, o que dá uma variedade maior ao combate.

Gotham

Assim como os jogos da série Arkham, LEGO Batman abre Gotham para o jogador explorar a cidade gótica do herói da DC Comics. (foto: Reprodução/Warner Bros. Games)

A sombria Gotham City surge como um mundo explorável, formado por quatro ilhas conectadas. O cenário se desdobra em distritos repletos de missões secundárias, delitos a serem impedidos e enigmas que pendem solução. Mesmo com o detalhamento e a beleza da ambientação, decifrar o caminho pelas ruas pode ser um desafio, pois não tem um mapa na tela, cabendo ao jogador decidir seu próximo destino.

A parte interessante, é que desde o minuto que o jogo solta o homem-morcego na cidade, o jogador é livre para seguir a missão principal ou simplesmente explorar Gotham.

Batcaverna: Central de operações e criações

A Batca verna abriga trajes e veicúlos do herói. (foto: Reprodução/Warner Bros. Games)

O refúgio secreto de Bruce Wayne, serve como centro de operações do jogo e oferece diversas possibilidades de personalização. Os jogadores podem decorar áreas com itens adquiridos e também expandir o local, adicionando novas instalações como laboratórios e áreas de treino. Além de abrigar 100 trajes e 30 veículos diferentes, a Batcaverna disponibiliza um painel que exibe o progresso e as vitórias do jogador.

Considerações Finais

O título homenageia vários pontos marcantes da trajetória do morcego. (foto: Reprodução/Warner Bros. Games)

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, surpreendeu ao inovar em uma jogabilidade já conhecida, resultando em uma das experiências mais prazerosas da franquia LEGO, e talvez até mesmo do universo Batman. Com uma tradução e dublagem impecáveis para o português do Brasil e um visual que mescla a cidade escura e melancólica de Gotham com o universo divertido dos blocos de montar. Mesmo com alguns tropeços, como alguns bugs que atrapalham missões e a falta do mapa na tela principal, o resultado final celebra com honra os quase 90 anos de história do Cavaleiro das Trevas.

LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas já está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S

NOTA: 9/10

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Warner Bros. Games para PC

**Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles













