Pâmela Tomé retorna à Globo após sete anos e faz revelação sobre carreira - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Pâmela Tomé está de volta às novelas como protagonista de Herdeira por Direito, Milionária por Vingança, novo microdrama do Globoplay, que ainda não tem previsão de estreia.

A produção vertical, por sua vez, marca o retorno da atriz ao gênero da emissora, ao qual não era vista há cerca de sete anos, desde Orgulho e Paixão (2018). Em entrevista ao jornal O Globo, ela descreveu a sensação.

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"Estou muito feliz. Terminamos de gravar há pouco tempo. Voltar à Globo para viver essa protagonista maravilhosa, com uma história completa, um arco redondo, nesse novo formato, que é uma coisa super nova para todo mundo ainda", disse Pâmela Tomé.

Em meio à trama vertical cuja as gravações já foram concluídas, Pamela Tomé admitiu que sente falta de fazer novelas, e almeja o retorno. "Tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Quero muito voltar às novelas, fazer uma vilã. Também tenho o sonho de fazer cinema, algo que ainda não fiz. Tenho o sonho de passar pelo teatro em algum momento da minha vida. Acho que o ator tem que ter essa experiência", declarou.

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