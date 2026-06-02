Gabriel Braga Nunes fala sobre sumiço das novelas: "Fiz muito trabalho" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Gabriel Braga Nunes é considerado um dos maiores galãs das novelas da TV brasileira nas últimas décadas. O ator, que recentemente pôde ter sido visto na reprise de Terra Nostra (1999), na Globo, abriu o jogo sobre seu afastamento do gênero.

"Fiz muito trabalho"

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista fez um balanço às expectativas de celebrar seus 30 anos de carreira. "Fiz 25 novelas num espaço de 25 anos. Foi um volume de trabalho muito grande", declarou ele, que não é visto nos folhetins desde Verdades Secretas 2 (2021).

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Ao comparar seu desempenho no ofício como ator com o início da carreira, Gabriel Braga Nunes garantiu um avanço significativo. "Eu considero que eu melhorei de lá para cá. A maturidade veio para mim no sentido de me trazer mais liberdade, mais segurança, mais autoconfiança. Eu me considero hoje um homem mais autoconfiante do que eu era", afirmou.

Atualmente sem perspectiva de retorno às telinhas, Gabriel Braga Nunes listou suas realizações profissionais nos últimos anos, com mais espaço nos palcos do teatro. "Há cinco anos, eu tenho um show de rock que eu faço, que também era um sonho muito antigo. Eu montei uma banda e tenho um espetáculo que mistura Shakespeare com rock and roll. Eu musico sonetos do Shakespeare e faço um espetáculo de teatro que é uma mistura de poesia com rock", disse.

O texto Gabriel Braga Nunes abre o jogo sobre sumiço das novelas: Fiz muito trabalho foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.