Filho do sertanejo Leandro fala sobre retomada da carreira após pausa

Filho do sertanejo Leandro fala sobre retomada da carreira após mais de 10 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Thiago Costa está de volta aos palcos após mais de dez anos. O cantor, que é filho do saudoso sertanejo Leandro (1961-1998), formou dupla com o primo, Pedro Leonardo, que sofreu um acidente de carro em 2012, e ficou em coma.

Em entrevista à revista Quem, o artista contou que possui projetos para ao longo deste ano, que incluem lançar novas composições e regravações, além de shows pelo Brasil. "Neste ano agora, estou retomando a carreira musical e pretendo fazer algumas gravações e regravações para lançar um material bacana, fazer programas de televisão e rodar o Brasil inteiro", disse.

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Filho mais velho do cantor Leandro, que morreu em 1998, Thiago Costa descreveu saudade do pai. "Sentimos muita saudade. Ele faz muita falta! Mas a gente tem que tocar a vida. É muito difícil sem ele até hoje, mas são os desígnios de Deus, a gente tem que ter fé, porque um dia a gente vai se encontrar", contou.

Ao relembrar o fim da dupla com Pedro Leonardo, Thiago contou que, atualmente, mantém contato com o primo. "Claro! Temos uma proximidade como primos. A gente se fala uma vez ou outra. Hoje ele mora no interior de São Paulo e eu em Goiânia. Acaba tendo essa distância, mas pela quilometragem. Pelo carinho e pelo amor, a gente vai estar sempre junto", afirmou.

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