Pietro Antonelli revela motivo para não usar sobrenome de Murilo Benício

Pietro Antonelli atualmente vive sua estreia em novelas em Quem Ama Cuida, trama das nove da Globo. O ator, que é filho do ex-casal de atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício, abriu o jogo sobre o motivo pelo qual optou por deixar o sobrenome do pai de fora ao adotar seu nome artístico.

"Acho que Pietro Antonelli fica mais diferente do que Pietro Benício. E meu irmão já é Antônio Benício. Sinto que Antonelli soa mais artístico. As pessoas têm uma visão de que a minha carreira já está consolidada, mas me sinto no zero. Estou longe disto, mas em busca", explicou ele, em entrevista ao jornal O Globo.

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O objetivo de Pietro Antonelli é de que a busca pelo reconhecimento do público deve ocorrer mediante seu desempenho artístico. "O público mal me conhece. Depende de mim entregar um trabalho excelente nesta novela. O mercado para atores no Brasil é escasso, há muitos profissionais talentosos sem oportunidade. Vou sempre dar o meu melhor no projeto que estiver à mão", disse.

O ator de Quem Ama Cuida ainda descreveu como avalia a responsabilidade de carregar sobrenomes de peso. "A sensação que busco é a de pé no chão. Há toda uma estrada pela frente para andar. Não fiz nem um quinto ou um décimo da novela ainda. Por mais que esteja muito animado com a exibição e assista todos capítulos, tenho a preocupação de entregar um trabalho legal e continuar com este nível. Não posso sair comemorando porque o trabalho não está feito. Estou muito focado", pontuou Pietro.

O texto Pietro Antonelli revela motivo surpreendente para não usar sobrenome do pai, Murilo Benício foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.