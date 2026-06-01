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Pietro Antonelli revela motivo para não usar sobrenome de Murilo Benício

Filho de Giovanna Antonelli fez sua estreia como ator na novela Quem Ama Cuida

Pietro Antonelli revela motivo surpreendente para não usar sobrenome do pai, Murilo Benício - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Pietro Antonelli revela motivo surpreendente para não usar sobrenome do pai, Murilo Benício - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Pietro Antonelli atualmente vive sua estreia em novelas em Quem Ama Cuida, trama das nove da Globo. O ator, que é filho do ex-casal de atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício, abriu o jogo sobre o motivo pelo qual optou por deixar o sobrenome do pai de fora ao adotar seu nome artístico.

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"Acho que Pietro Antonelli fica mais diferente do que Pietro Benício. E meu irmão já é Antônio Benício. Sinto que Antonelli soa mais artístico. As pessoas têm uma visão de que a minha carreira já está consolidada, mas me sinto no zero. Estou longe disto, mas em busca", explicou ele, em entrevista ao jornal O Globo.

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O objetivo de Pietro Antonelli é de que a busca pelo reconhecimento do público deve ocorrer mediante seu desempenho artístico. "O público mal me conhece. Depende de mim entregar um trabalho excelente nesta novela. O mercado para atores no Brasil é escasso, há muitos profissionais talentosos sem oportunidade. Vou sempre dar o meu melhor no projeto que estiver à mão", disse.

O ator de Quem Ama Cuida ainda descreveu como avalia a responsabilidade de carregar sobrenomes de peso. "A sensação que busco é a de pé no chão. Há toda uma estrada pela frente para andar. Não fiz nem um quinto ou um décimo da novela ainda. Por mais que esteja muito animado com a exibição e assista todos capítulos, tenho a preocupação de entregar um trabalho legal e continuar com este nível. Não posso sair comemorando porque o trabalho não está feito. Estou muito focado", pontuou Pietro.

O texto Pietro Antonelli revela motivo surpreendente para não usar sobrenome do pai, Murilo Benício foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 01/06/2026 10:01
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