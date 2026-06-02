Quarteto Buritis celebra a música de câmara em concerto especial

Criado em 2020 com a proposta de explorar e difundir o repertório para quarteto de cordas, o Quarteto Buritis se consolidou como um dos grupos atuantes na cena da música de câmara de Brasília. Formado pelos músicos Ricardo Parmigiani, Luciana Caixeta, Marie de Novion e Sandra Vargas, o conjunto se apresenta nesta quarta-feira (3), às 19h30, no Teatro Levino de Alcântara, da Escola de Música de Brasília, em um concerto especial da Série Levino de Alcântara em conjunto com a Rádio MEC.

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Para a apresentação, o grupo preparou um repertório pensado a partir do equilíbrio entre tradição e descoberta. Segundo Marie Novion, integrante do quarteto, a proposta é reunir obras consagradas do repertório para quarteto de cordas, ao mesmo tempo em que abre espaço para compositores menos conhecidos e para a valorização da música brasileira. “Cada programa é pensado como uma experiência artística completa, capaz de despertar emoções, reflexões e diferentes formas de escuta”, afirma. O evento em parceria com a Rádio MEC, também reforça a importância histórica da emissora na difusão da música de concerto e na formação de novas plateias ao longo das décadas.

Além da atuação no Quarteto Buritis, os músicos integram a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro e desenvolvem atividades pedagógicas na Escola de Música de Brasília. Essa combinação de experiências contribui para uma identidade artística marcada pela excelência, pela colaboração e pela aproximação com o público. “O Quarteto Buritis une a precisão da orquestra, a didática da sala de aula e a liberdade da música de câmara”, destaca Marie. Com planos de ampliar sua atuação em Brasília e em outras cidades, o conjunto segue apostando em projetos que aproximem novos ouvintes da música de concerto e fortaleça a cena cultural local.

Serviço

Quarteto Buritis se apresenta no Teatro Levino de Alcântara, da Escola de Música de Brasília

No dia 3/6, às 19h30, no Teatro Levino de Alcântara, da Escola de Música de Brasília. Entrada gratuita e classificação indicativa livre

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco