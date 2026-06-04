Ivete Sangalo confessa mania inusitada; saiba qual é





Ivete Sangalo, nesta quarta-feira (3/6), em uma caixinha de perguntas nos stories, revelou aos fãs sua mania: de limpeza! A cantora reforçou ser bastante atenta em relação ao assunto.

"A minha mania mais aleatória é arrumar todo lugar em que eu estou. Quero dar uma organizada, tirar a sujeirinha da superfície, colocar cada coisa no seu devido lugar. É uma mania", confessou.

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"Uma pessoa louca! Adoro limpar canto de parede, uma quina Sempre acho que a pessoa que limpou não se dedicou àquele canto", explicou.

Após causar polêmica ao ser anunciada mais uma vez no Rock in Rio, Ivete deu spoilers do figurino na apresentação. "Meu amor, você sabe que eu não saio de casa para fazer qualquer negócio. A gente vem fazendo história. Cada show gera momentos especiais. Neste ano, se prepara, que eu venho nua", disse.

O texto Ivete Sangalo confessa mania inusitada na web: Uma pessoa louca! foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.