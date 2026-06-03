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Ana Castela causa polêmica ao falar sobre anticoncepcional

Artista veio a público rebater os comentários

Suposta indireta de Ana Castela a Zé Felipe causa alvoroço na web - (crédito: Reprodução/Instagram)
Suposta indireta de Ana Castela a Zé Felipe causa alvoroço na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Ana Castela gerou polêmica ao falar sobre novo método contraceptivo nas redes sociais. A sertaneja colocou um dispositivo intrauterino (DIU) e recebeu críticas por falar abertamente sobre o assunto. A artista veio a público rebater os comentários.

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Em vídeo, disse ter visto comentários de outras mulheres afirmando ser “desnecessário falar disso”. “Se eu não falar sobre isso, outra pessoa vai falar. O que tem demais nisso?”, dispara. Rindo da situação, a cantora brincou: “Uma mulher inocente como eu não pode perguntar para outras mulheres inocentes sobre DIU?”.

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A publicação circulou nas redes sociais e rendeu mais debate. “Gente é cada coisa desnecessária que famoso fica compartilhando”, disse uma pessoa. “Falar sobre anticoncepção é utilidade pública no nosso país”, afirmou outra.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/06/2026 16:10
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