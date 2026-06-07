Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (07/6)

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

As coincidências não são meras casualidades, porque apesar de usarmos a palavra coincidência como sinônimo de casualidade, o significado é muito diferente, já que enquanto a casualidade implica acontecimentos que coincidem de forma aleatória e sem conexão entre si, a coincidência ocorre quando os eventos convergem em tempo e espaço, brindando com o pressentimento de haver uma razão para isso.

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Quantas vezes te veio a ideia de uma pessoa que seria improvável encontrares e no decorrer do dia essa pessoa te manda uma mensagem ou a encontras caminhando pela rua? Essa experiência não é uma casualidade, é uma coincidência, cheia de significado.

Confundir coincidência e casualidade é uma atitude desleixada com a capacidade de percepção de nossa humanidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As perspectivas não poderiam ser melhores, mas são abstratas, isto é, ainda não encontraram o fio condutor que as transforme em realidades concretas. Ideias abstratas são apenas o início do caminho. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Todo mundo pensa, mas nem todo mundo tem domínio sobre o que pensa, dando a impressão de que os pensamentos se pensam sozinhos em vez de haver uma alma interior que pensa. Procure se focar na alma interior que você é.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Foque nos assuntos práticos, valorizando o que você produz, sem necessidade de garantir o sustento básico através de cada serviço que oferecer, mas entendendo que é através do somatório de tudo que as coisas se resolvem.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria ingênuo de sua parte esperar que as pessoas reconheçam sua generosidade, mesmo porque nem todas suas atitudes são desse calibre, as virtudes se misturam com atitudes nem tão virtuosas assim. Somos todos humanos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As boas coisas que por enquanto parecem escorrer entre seus dedos continuarão disponíveis quando a fase de adversidades finalizar, e se por essas coisas estranhas do destino demorar, nem isso há de preocupar você.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os bons sentimentos hão de ser preservados e estimulados, porque são a liga que une as pessoas, mesmo que essa união seja também motivada por interesses materiais. Os bons sentimentos dão vida aos interesses materiais.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As boas coisas que a vida tem para lhe oferecer não cairão no seu quintal como por artes mágicas, mas serão resultado de você se empenhar ao máximo nos próximos dias, dando seu melhor para obter essas coisas boas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As perspectivas futuras se desenham muito bem e produzem entusiasmo, mas o futuro não é agora, e para esse não ser apenas uma ilusão, no aqui e agora você precisa começar a se movimentar de acordo. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os investimentos que sua alma precisa fazer nesta parte do caminho são importantes o suficiente para levantar questões sobre se vai ou não dar certo. Impossível saber os resultados agora, precisa haver confiança.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você não precisa estar no domínio o tempo inteiro, nesta parte do caminho seria sábio oferecer espaço e voz às pessoas de seu círculo mais próximo, porque assim haverá harmonia e todo mundo será valorizado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A harmonia só pode ser construída sobre a discordância, porque se não houver contraste a alma nem se movimentaria na direção de qualquer cenário que lembre harmonia. Os conflitos têm sua razão de ser, e não é a da irritação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A alegria é sempre a prova dos nove de que as coisas estão indo bem, apesar de haver contrariedades e circunstâncias adversas. Para o bem viver, é mais importante a atitude interna do que as circunstâncias. Em frente.