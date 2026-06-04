Sydney Sweeney insistiu em manter nudez de Cassie em Euphoria

Os bastidores da terceira temporada de Euphoria voltaram a chamar atenção após uma revelação envolvendo a personagem Cassie, interpretada por Sydney Sweeney. Segundo o criador da produção, Sam Levinson, a atriz teve papel decisivo na manutenção de cenas de nudez da personagem, contrariando uma ideia inicial do diretor de suavizar parte do conteúdo exibido na trama.

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Durante uma entrevista ao New York Times, Levinson contou que chegou a considerar alternativas para reduzir a exposição nas gravações, mas foi surpreendido pela reação da atriz. Conforme relatou, Sweeney defendeu que as cenas faziam sentido dentro da construção da personagem, especialmente diante do novo rumo narrativo envolvendo Cassie. É engraçado. Quando comecei a escrever, pensei: Talvez possamos filmar tudo isso sem nudez. Talvez existam maneiras de contornar certas cenas. E ela olhou para mim e disse: Você está brincando? Estou interpretando uma modelo do OnlyFans. Está me dizendo que vai tentar esconder isso?. E eu respondi: É, OK, você tem razão’, afirmou.

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O cineasta também comentou as críticas que a série recebeu nas temporadas anteriores em razão do teor sexual e das cenas explícitas envolvendo personagens adolescentes. De acordo com ele, os profissionais escalados para a produção já são informados previamente sobre o tipo de conteúdo exigido pelos papéis, além de contarem com suporte especializado durante as filmagens. Pelo roteiro, você já tem uma ideia do que o papel exige. Mesmo quando vai fazer o teste, usando Cassie como exemplo, você sabe que a personagem requer certo nível de nudez. A pergunta é: você está confortável com isso? Se estiver, consegue o papel. Depois entra o coordenador de intimidade. Acho que é uma regra do sindicato SAG que, se um ator disser depois de ser escalado: Na verdade, não quero fazer isso, nós não podemos obrigá-lo a participar da cena, explicou.

Levinson ressaltou ainda que criar um ambiente seguro no set é essencial para que os atores consigam entregar performances convincentes. Segundo ele, o conforto emocional dos artistas é prioridade durante o processo criativo. Acredito fortemente que as melhores e mais honestas atuações acontecem quando o ator se sente livre e seguro. É assim que se consegue uma grande performance. Se houver tensão, a emoção fica bloqueada. Meu trabalho é criar o melhor ambiente possível para que o ator possa interpretar aquele personagem, destacou.

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Ao comentar a parceria com Sydney Sweeney, o showrunner fez elogios ao comprometimento da atriz e afirmou que existe uma relação de confiança consolidada entre os dois. Ele ainda falou sobre o fato da terceira temporada explorar um universo considerado absurdo e provocativo, ligado ao ambiente digital da personagem. Existe muita confiança entre nós. Estamos explorando esse universo do OnlyFans, onde pessoas são pagas para sussurrar em um microfone em formato de orelha. Há um certo nível de absurdo nisso que é divertido, e estamos sempre buscando maneiras de tornar tudo autêntico, engraçado, dramático e conectado aos desejos e conflitos da personagem, concluiu.

Criada por Sam Levinson, Euphoria acompanha a trajetória de jovens lidando com vícios, identidade, relacionamentos e traumas, sob a perspectiva de Rue, personagem vivida por Zendaya. A série é inspirada em uma produção israelense lançada em 2012 e se tornou um dos maiores sucessos da HBO, impulsionando a carreira internacional de parte do elenco.

O texto Sydney Sweeney insistiu em manter nudez de Cassie na 3ª temporada de Euphoria, revela criador da série foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.