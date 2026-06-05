6 famosos brasileiros que trocaram o Brasil por uma nova vida no exterior - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Nos últimos anos, morar fora do Brasil se tornou uma escolha de vida para muitos brasileiros inclusive para várias celebridades. Seja por novas oportunidades profissionais, busca por mais segurança ou desejo de uma rotina mais tranquila, esses famosos decidiram recomeçar em outros países.

Conheça seis artistas que trocaram o Brasil por destinos no exterior

Nívea Stelmann

Atriz de sucesso nas novelas da Globo, Nívea Stelmann vive nos Estados Unidos desde 2016. Ela se mudou em busca de mais qualidade de vida para a família e hoje compartilha momentos da sua rotina tranquila em Orlando, longe dos holofotes intensos do Brasil.

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Evaristo Costa

Depois de deixar a bancada do Jornal Hoje, da TV Globo, Evaristo Costa escolheu viver na Inglaterra. Discreto, o jornalista passou a se dedicar à vida familiar e a projetos pessoais, mantendo-se presente nas redes sociais de maneira leve e bem-humorada.

Marcello Antony

O ator Marcello Antony, conhecido por papéis marcantes em novelas e séries, também optou por viver fora do Brasil. Instalado em Portugal, ele equilibra a vida entre trabalhos como ator e investimentos pessoais, aproveitando o ritmo mais tranquilo europeu.

Sabrina Petraglia

Após o nascimento do terceiro filho, a atriz Sabrina Petraglia decidiu mudar radicalmente de vida. Ela e a família se mudaram para Dubai, nos Emirados Árabes, onde buscam novos ares e experiências culturais diferentes, sem abandonar a carreira artística.

Carla Perez e Xanddy

O casal Carla Perez e Xanddy, ícones da música e do entretenimento brasileiro, mora em Orlando, nos Estados Unidos, desde 2016. A decisão foi motivada pelo desejo de criar os filhos em um ambiente mais seguro e oferecer novas oportunidades educacionais para a família.

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