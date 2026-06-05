Festival gratuito no Gama une música ao combate ao racismo

Banda Murderess é uma das atrações de festival de música que combate o racismo - (crédito: Divulgação)

Denúncia e protesto, segundo Gilmar Batista, definem a essência do rock. O vocalista da banda ARD sobe ao palco do festival “A Consciência Negra”, que levanta a bandeira do combate ao racismo e outros preconceitos a partir da música. Realizado na Praça do Cine Itapuã, no Gama, o evento gratuito reúne diferentes gerações de artistas neste sábado (6/6), das 13h às 23h45.

A proposta do festival se reflete na curadoria, segundo Sérgio Fonseca. O organizador diz que priorizou a diversidade na escolha das atrações. “Conseguimos contemplar, de forma equilibrada, bandas antigas, underground, LGBTQIA+ e artistas PCD.” A banda Arandu Arakuaa, que trabalha a fusão do heavy metal com elementos da cultura indígena, usa as línguas Tupi-Guarani e Akw Xerente nas letras e é outra novidade.

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Homenagens, como os 42 anos da banda ARD, 30 anos da Cálida Essência e o aniversário da cantora Ayla Serena, fazem parte da programação do festival. Murderess, Zuada, Nume Consense, Podrera, As Verdades de Ana Bela e Diffen também sobem ao palco. “Acho que é fundamental reunir as várias gerações do rock autoral aqui do DF para inspirar novas gerações de público e de artistas”, defende Fonseca.

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Para Batista, o reconhecimento à banda ARD neste festival é como um Oscar pelo conjunto da obra. “Serve como injeção de ânimo para seguirmos firmes”, compartilha o vocalista. A iniciativa é realizada com fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).





Serviço

Festival “A Consciência Negra do Rock”, neste sábado (6/6), das 13h às 23h45, na Praça do Cine Itapuã (Gama). Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco