Coletivo Eletromanas promove oficinas gratuitas de música

Até 14 de junho, o Coletivo Eletromanas promove oficinas gratuitas de fotografia, gestão de mercado criativo, discotecagem e produção musical no Distrito Federal com o objetivo de abrir espaço nos mercados da música e cultura para mulheres e pessoas com identidades de gênero dissidentes. As inscrições para as aulas, voltadas para adultos, podem ser feitas por meio de formulário virtual.

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Na segunda (8/6) e terça-feira (9/6), Amethysta ministra a oficina Introdução à fotografia mobile para eventos. As aulas acontecem às 19h30, na Casa da Cultura, sala Paulo Freire, no Guará 2. De 10 a 13 de junho, o Coletivo Eletromanas promove aula de introdução à discotecagem, a partir de 16h, no Espaço Cultural Renato Russo, com a DJ Evah.

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Encerrando a programação de oficinas, Paula Torelly ministra Introdução à produção musical — Música eletrônica entre 10 e 14 de junho, a partir de 14h, também no Espaço Cultural Renato Russo. Os participantes das aulas poderão atuar nas funções aprendidas durante o projeto no evento de encerramento no dia 4 de julho, na Espelunca.

Serviço

Plataforma Eletromanas

De 8 a 14 de junho, na Casa de Cultura (Guará 2, QE 25) e Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Inscrições gratuitas, por meio de formulário virtual.