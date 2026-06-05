Bruna Biancardi revela conselho de Neymar sobre redes sociais





Bruna Biancardi abriu o coração sobre como lida com os ataques que ela e suas filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 9 meses, frutos do relacionamento com Neymar Jr., recebem nas redes sociais.

Em entrevista ao videocast Quem é Você Nesse Rolê, a influenciadora digital admitiu que já foi mais combativa diante desses episódios, principalmente no início do namoro com o jogador da Seleção Brasileira, em 2022.

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"Tinha um senso de justiça de querer rebater. ‘Não vou deixar que falem isso, é mentira, vou provar’. Tudo o que já foi falado sobre mim, sobre a minha família, era muito novo. No começo, foi meio assim para tudo. Tive que conversar com meu pai, minha mãe e minha irmã para não comentarem as coisas na internet", contou Bruna Biancardi.

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Além disto, a companheira de Neymar revelou que a mudança de comportamento se deu por influência do atacante. "O Neymar me ensinou um pouco disso. Às vezes, estava acontecendo um caos na internet e na TV, aí eu olhava para ele e falava: ‘Aqui em casa está tudo bem’. Eu falava: ‘Como você fica assim?’. E ele respondia: ‘É tanta coisa, se eu for ficar rebatendo, vou viver de fofoca'", disse ela.





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