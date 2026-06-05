Nicolas Prattes costuma fazer o maior sucesso entre os internautas nas redes sociais com seus cliques lifestyle. O ator, que atualmente é casado com a apresentadora Sabrina Sato, provoca a imaginação dos admiradores de plantão em registros apenas de sunga.

Em entrevista ao portal Gshow, o galã, no ar na novela A Nobreza do Amor, da Globo, repercutiu o status que recebeu do público, diante da sua beleza gigantesca. As pessoas têm o direito de querer falar o que quiserem, colocar nas gavetas que quiserem, e acho que o meu direito, e não só direito, mas sim dever, é de não acreditar. Não tenho necessidade de acreditar nisso, e só sigo com meu trabalho, disse.

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Com uma rotina intensa, marcada com a divisão das gravações na trama das seis da Globo, e com uma vida esportiva ativa, Nicolas Prattes revelou qual a chave principal para manter o corpo sarado em forma: "A disciplina que tenho no meu trabalho veio do esporte, me ajuda a ser um melhor ser humano e profissional", declarou.

"Qualquer resultado estético é consequência de uma evolução que vem de dentro, não me privo de nada, gosto de me cuidar, mas não tenho grandes planos com isso, lavo meu rosto pela manhã e à noite, faço meu sérum e vou pra vida", explicou ele.

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O texto Nicolas Prattes revela segredo para manter o corpo em forma após sucesso com volume foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.