Oscar Magrini cita Marcius Melhem: "Homens tem desvantagem sobre as mulheres"

Oscar Magrini surpreendeu ao falar sobre Marcius Melhem, ex-diretor do extinto núcleo de humor da Globo, demitido após acusações de assédio.

"Homens tem desvantagem sobre as mulheres"

Em entrevista ao podcast Sobremesa TMC, o ator fez algumas comparações pela situação entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Nós, homens, já temos uma desvantagem sobre as mulheres. Quando eu fazia o Ralf [personagem de O Rei do Gado], eu recebia dedada, telefone no coiso, cantada, ou seja, eu era a palavra assediado, mas um homem assediado não pode reclamar de nada, ou pode? Ou então, desculpa o termo, o gayzão, bichona, porque a mulher passou a mão na minha bunda, recordou.

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Na sequência, Oscar Magrini destacou que existem diversas formas de uma carreira ser arruinada após uma acusação, independente da veracidade dela. Agora, se eu toco num ombro, pego num braço, ah, ele me agrediu, ele me bateu, o homem já sai em desvantagem 10 a zero para as mulheres. Até eu provar que não fiz isso, até provar que ela teve raiva, que teve um ódio e me prejudicou, até eu contar a minha defesa, eu já me prejudiquei, se sou um pai de família já ferrou tudo, o meu trabalho já ferrou tudo, foi o que aconteceu com o meu colega, avaliou.

Então a gente já começa com desvantagem sobre. Então, se você tem uma bronca comigo, eu te aprontei, fiz alguma coisa, é a sua palavra contra a minha. Novamente repetindo: até eu provar que eu estou certo, que você está errado e você fez de má-fé, já aconteceu uma desgraça, já aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida, continuou Oscar, que comentou a tentativa de Marcius Melhem em provar sua inocência.

"E ele tá provando que tudo foi mentira porque tem as conversas, os prints e tudo mais. E agora como é que fica? Por raiva e tudo mais? Eu sei que é muito difícil, não só na Globo, mas em qualquer lugar", apontou o veterano. "Em qualquer lugar, a mulher falar um negócio, já sai em desvantagem, o homem já sai prejudicado", concluiu Magrini.

Oscar Magrini fala sobre acusações contra Marcius Melhem: "Provando"

Veja na coluna de @OliveiraFabia_ pic.twitter.com/xzD7wUdKRN — Metrópoles (@Metropoles) June 9, 2026

O texto Oscar Magrini revela sobre assédio e cita Marcius Melhem: Homens tem desvantagem sobre as mulheres foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.