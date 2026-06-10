Anitta, nesta terça-feira (9), apareceu bem animada em seu jatinho. Prestes a cantar na abertura da Copa do Mundo, a funkeira criou uma música de improviso que muitos acreditaram ser uma indireta para a influenciadora Virginia.
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"Alô, galera, vou falar pra vocês. Tô feliz no simples, bora lá falar em inglês. Pedi um monte de comida delícia, bora engordar e ficar na preguiça. Vou cantar! Na abertura da Copa, agora tu que é meu melhor amigo, se joga. Olha essa estrutura, que maneirinho. Tô tirando onda, tudo isso sem tigrinho", começou.
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"Ui, mas eu tô na humildade. Aqui, casa correria de verdade. Olha a comissária! Deixa ela passar aqui, ela não é otária. Pega a visão. Bora lá, não tem espera", finalizou.
No X, alguns internautas apontaram indireta para Virginia, que sempre tem nome envolvido em caixas de apostas. "A indireta pra tigrinha kkkk Qual foi a treta delas, hein?", questionou uma seguidora. "O mais novo hiperfoco da artista", ironizou outra.
O texto Anitta cita tigrinho em música e fãs apontam indireta para Virginia foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.