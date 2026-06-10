Bruna Biancardi revela insegurança que enfrentou após nascimento das filhas

Bruna Biancardi abriu o jogo sobre como conseguiu encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional após a chegada das filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr.
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Em participação no videocast Quem É Você Nesse Rolê, a influenciadora digital foi questionada sobre como conseguiu administrar todos os compromissos diários, e contou que, no início da maternidade, tinha receio de aceitar ajuda para cuidar da primogênita.
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"Sendo sincera, com ajuda, tendo ajuda, porque no começo, na minha primeira gestação, eu achava que ter ajuda ia me deixar ser menos mãe. Então, eu não tive uma babá pra Mavi fixa até sete meses", relembrou Bruna Biancardi.
"Meus pais me ajudavam demais, minha irmã, eles me ajudavam, mas ela era muito dependente de mim. Eu não conseguia fazer nada, ela não pegava mamadeira, chupeta, nada, era só mamar no peito. Então, eu fiquei presa, num casulo, eu falo com a Mavie", contou a esposa de Neymar, que recebeu a importância de aceitar apoio para conseguir conciliar as diferentes áreas da vida, o que se repetiu com a chegada da caçula, Mel.
"Preciso de ajuda"
Então, tendo ajuda, esse suporte, elas têm babá, mas minha família, eu não faço nada sem eles. Uma rede de apoio. Hoje, pra eu vir aqui, minha mãe tá com elas. Então, pra eu fazer o Bruna Cozinha. Elas ficam nos meus pais. Então, eu preciso dessa ajuda, pontuou Bruna.
O texto Bruna Biancardi revela insegurança que enfrentou após o nascimento das filhas: Preciso de ajuda foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.