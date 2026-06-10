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Em clima de Copa do Mundo, Fortnite anuncia a chegada de Vini Jr.

Jogador da Seleção vai estrear no campo de batalha antes da Copa do Mundo

Camisa 7 do Brasil vai ganhar skin exclusiva no Fortnite. - (crédito: Reprodução/Epic Games)
Camisa 7 do Brasil vai ganhar skin exclusiva no Fortnite. - (crédito: Reprodução/Epic Games)

Às vésperas do início da Copa do Mundo, Fortnite anunciou uma nova colaboração com o titular da seleção brasileira Vinícius Jr. O craque chega ao campo de batalha às 21h desta quarta-feira (10/6) e traz dois visuais para os jogadores escolherem: o clássico kit da seleção brasileira ou o “Traje Moda Estilosa do Vini”.

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Para além dos visuais, o pacote do atacante também vem junto do emote “No Alvo”, dois acessórios para as costas e duas picaretas temáticas: os “Cetros Futebolísticos” e a “Atacante 7 do Vini”.

Copa Vini Jr.

Com a chegada dos itens do jogador, também estreia a Copa Ícone Vini Jr. as competições estarão disponíveis nos modos Battle Royale em Trios, Trios Trocação ou na Copa Solo Reload Mobile Vini Jr. Ícon. Todos esses itens serão disponibilizados para os melhores colocados de cada região da Copa Ícone Vini Jr.

Outros jogadores famosos do mundo do futebol já passaram pelos gramados de Fortnite também, Lionel Messi, Harry Kane, Marco Reus e o craque Neymar Jr. são alguns dos nomes que ganharam suas skins únicas.

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 10/06/2026 09:32
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