Professor revela bastidores das aulas de surfe de Torloni

Os profissionais destacam o preparo físico da atriz como um dos fatores que têm contribuído para a evolução no esporte - (crédito: Divulgação/IkamarBrazil)

Aos 69 anos, a atriz Christiane Torloni decidiu tirar do papel um sonho antigo: aprender a surfar. Desde março deste ano, ela frequenta aulas na IkamarBrazil Surf School, em Santos e São Vicente, no litoral paulista, e tem compartilhado nas redes sociais registros da experiência.

Ao Correio, a equipe da escola contou que a atriz encontrou a IkamarBrazil por meio de pesquisas na internet e entrou em contato para saber como funcionavam as aulas.

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"Ela pegou o número de telefone na internet, ligou e falou da vontade de surfar. Expliquei como funcionamos, ela fez a inscrição e marcamos o dia, horário e local", contou Ika, o responsável pelo atendimento e pelas redes sociais da escola.

A primeira aula ocorreu em março. Desde então, Christiane já participou de três aulas, conduzidas pelos educadores de surf Aldo e Marcelo.

De acordo com a escola, a atriz não tinha experiência prévia com esportes aquáticos. O objetivo era realizar um desejo antigo.

"Ela tinha um sonho de surfar. Nós estamos ensinando a surfar e proporcionando essa experiência", afirmou.

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Além disso, Ika contou que nenhuma adaptação foi necessária para a idade dela. "Só é preciso ter boa mobilidade e saúde em condições favoráveis", explicou.

Os profissionais também destacam o preparo físico da atriz como um dos fatores que têm contribuído para a evolução dela no esporte.

"Ela tem excelente mobilidade e preparo físico. O surfe é muito aeróbico. Durante uma sessão, cerca de 500 calorias podem ser consumidas pelo corpo. Ela é supercondicionada fisicamente e mentalmente", relatou.

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Além do desempenho nas aulas, Christiane conquistou os instrutores pela postura fora d'água.

"Ela é uma inspiração. A arte corre em seu DNA, e o surfe é uma forma de expressão, cultura e arte. Ela se adaptou perfeitamente a todos esses aspectos. É uma pessoa superacessível, ligada à natureza, preocupada com o meio ambiente e engajada na proteção dos oceanos", disse a equipe.

Exercício físico depois dos 60

Segundo o educador físico Baltazar Filho, os benefícios da prática regular de exercícios na terceira idade vão além da força muscular, da flexibilidade e da mobilidade. Para ele, o impacto psicológico costuma ser um dos mais relevantes.

“Muitos idosos são sedentários e vivem isolados. Quando passam a praticar uma atividade de que gostam ou que sempre quiseram experimentar, ganham motivação e reduzem a possibilidade de sofrer com ansiedade e depressão”, afirmou ao Correio.

Baltazar também destaca que a idade, por si só, não impede a prática de modalidades consideradas desafiadoras.

“A idade não é um limitador para nenhuma modalidade. O que vai determinar quais atividades podem ser feitas e quais adaptações serão necessárias é o condicionamento físico e as limitações causadas por alguma condição ou doença”, explica.

Sobre ganhos de autonomia, o educador físico afirma que a evolução acontece quando o corpo é estimulado de forma progressiva e segura.