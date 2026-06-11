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Cinema de convicto emissário do afeto invade programação do Cine Brasília

Um conjunto de 23 filmes do mestre da Nouvelle Vague François Truffaut iserá projetado na tela do Cine Brasília até 23 de junho

Isabelle Adjani, ao lado de Truffaut, em A história de Adèle H. - (crédito: DVD Versatil/ Divulgação)
Isabelle Adjani, ao lado de Truffaut, em A história de Adèle H. - (crédito: DVD Versatil/ Divulgação)

Unidos não apenas pela devoção à sétima arte, os diretores Steven Spielberg e François Truffaut tiveram alinhamento perfeito, quando o diretor de Tubarão (1975) convidou o mestre do cinema francês para interpretar personagem de Contatos imediatos do terceiro grau (1977). Coincidindo com a estreia de Dia D, curiosamente, a mostra Truffaut por Completo tem início hoje, no Cine Brasília (EQS 106/107). Até 23 de junho, 23 obras de Truffaut, morto em 1984, estarão em cartaz. Nesta quinta (11/6), às 14h30, a programação contempla Uma jovem tão bela quanto eu, baseado em texto de Henry Farrell, que explora o amor de um sociólogo pela detenta Camille Bliss.

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Vale notar que a programação trará filmes clássicos do desastrado e amoroso Antoine Doinel (sempre na pele do astro Jean-Pierre Léaud), além de obras magistrais na revelação de sentimentos fortes, casos de As duas inglesas e o amor (1972) e A história de Adèle H. (1975), com Isabelle Adjani. Ainda no Cine Brasília, nesta quinta (11/6), às 16h30, será a vez de O garoto selvagem (1970), feito a partir de estudo assinado por Lucien Malson sobre crianças apartadas da sociedade. O caso real de Victor d´Aveyron (personagem a cargo de Jean-Pierre Cargol, selecionado entre 2.500 atores) impulsiona a trama. No enredo, às vésperas do século 19, um garoto com limitação cognitiva, diante da falta de afeto e comunicação tem por tutor Jean Itard (o próprio Truffaut), diretor do Instituto Nacional de Surdos-Mudos (em Paris). O longa faturou prêmio da prestigiosa National Board of Review norte-americana.

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Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 11/06/2026 12:00
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