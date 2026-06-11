Cinema de convicto emissário do afeto invade programação do Cine Brasília

Isabelle Adjani, ao lado de Truffaut, em A história de Adèle H. - (crédito: DVD Versatil/ Divulgação)

Unidos não apenas pela devoção à sétima arte, os diretores Steven Spielberg e François Truffaut tiveram alinhamento perfeito, quando o diretor de Tubarão (1975) convidou o mestre do cinema francês para interpretar personagem de Contatos imediatos do terceiro grau (1977). Coincidindo com a estreia de Dia D, curiosamente, a mostra Truffaut por Completo tem início hoje, no Cine Brasília (EQS 106/107). Até 23 de junho, 23 obras de Truffaut, morto em 1984, estarão em cartaz. Nesta quinta (11/6), às 14h30, a programação contempla Uma jovem tão bela quanto eu, baseado em texto de Henry Farrell, que explora o amor de um sociólogo pela detenta Camille Bliss.

Vale notar que a programação trará filmes clássicos do desastrado e amoroso Antoine Doinel (sempre na pele do astro Jean-Pierre Léaud), além de obras magistrais na revelação de sentimentos fortes, casos de As duas inglesas e o amor (1972) e A história de Adèle H. (1975), com Isabelle Adjani. Ainda no Cine Brasília, nesta quinta (11/6), às 16h30, será a vez de O garoto selvagem (1970), feito a partir de estudo assinado por Lucien Malson sobre crianças apartadas da sociedade. O caso real de Victor d´Aveyron (personagem a cargo de Jean-Pierre Cargol, selecionado entre 2.500 atores) impulsiona a trama. No enredo, às vésperas do século 19, um garoto com limitação cognitiva, diante da falta de afeto e comunicação tem por tutor Jean Itard (o próprio Truffaut), diretor do Instituto Nacional de Surdos-Mudos (em Paris). O longa faturou prêmio da prestigiosa National Board of Review norte-americana.

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