Ex de Ivete Sangalo fala sobre ciúmes das filhas com outras mulheres

Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, abriu o jogo em torno do atual momento vivenciado com a família, principalmente com as duas filhas, as gêmeas Helena e Marina, de 8 anos. O nutricionista explicou se existe ciúmes delas com possíveis namoradas.
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Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, ele reagiu: "Filhas gêmeas geralmente se disputam, fica uma disputando com a outra. É um pedaço que não pode ser maior, tem que ser na régua. Um pedaço de qualquer coisa que seja de comida", revelou.
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Na sequência, o ex de Ivete Sangalo foi questionado se as meninas têm ciúmes de outras mulheres na vida do pai. Sobre isso, Daniel Cady explicou que não existe possibilidade.
"Não, não. Porque não é tempo de apresentar ninguém, de estar com ninguém. () Tudo parte de como eu permito isso, então como eu não permito, não acontece e isso é muito importante pra elas. Elas são muito pequeninhas", contou ele, que ainda ressaltou a atual relação com a cantora. "Família é para o resto da vida () e as minhas filhas, meu filho e a própria Ivete também", revelou.
O texto Ex de Ivete Sangalo surpreende ao falar sobre ciúmes das filhas com outras mulheres foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.