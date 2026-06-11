Mundo rural de Brasil e Espanha se encontra em exposição de arte naif

Com presença de obras internacionais, a exposição de arte naif Poéticas Campesinas apresenta diferentes perspectivas do mundo rural. Costumes, folclore, religião e gastronomia são alguns dos temas representados. A mostra gratuita, instalada no Instituto Cervantes, permanece em cartaz até 30 de julho. Visitação ocorre de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 12h.

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Um dos destaques da exposição é o artista plástico espanhol Diego Ceano, que retrata o mundo rural da região da Andaluzia. Vilarejos, campos e a arquitetura das residências aparecem como resistência, memória e ancestralidade na luta pela terra e preservação de tradições. Ao lado da mestre em bordados Antônia Dumont, Ceano recebe homenagem na mostra.

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Também são expostos trabalhos de Jocelino Soares, Codo, Jair Lemos, Shirlene Pérola Negra, além dos coletivos de bordadeiras Linhas da Resistência e Matizes Dumont. Segundo Odécio Rossafa, idealizador e co-curador da exposição, os artistas foram selecionados pela identidade que guardam com o mundo campesino.

“A arte naíf é uma arte feita por artistas que nunca tiveram acesso ao mundo acadêmico, então são todos autodidatas que a partir da sua temática local, do seu envolvimento com o mundo rural, com o mundo do folclore, das festividades, eles passam a retratar isso na sua. Nas suas telas, nos seus bordados”, diz Rossafa. A exposição é uma iniciativa do Espaço Cultural Barthô Naïf, em parceria com o Instituto Alvorada Brasil.

Serviço

Exposição Poéticas Campesinas, no Instituto Cervantes, até 30 de julho. Visitação de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 12h. Entrada gratuita.



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel