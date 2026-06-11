Inscrições abertas para oficinas gratuitas no Fest Lira até 23 de junho

O Fest Lira, que ocorre entre 6 de julho e 5 de agosto no Teatro Oficina Perdiz (710 Norte), está com inscrições abertas para as oficinas gratuitas de luz e som, gestão cultural e cenografia e para artistas que desejem integrar a programação musical do evento. Os interessados podem se inscrever até 23 de junho por meio de formulário virtual.

Para se inscrever, é necessário ser maior de idade; os selecionados receberão ajuda de custo de R$250 para transporte durante o curso e devem participar de palestras, aulas teóricas e atividades práticas. Como forma de inclusão, serão priorizadas as inscrições de pessoas com deficiência, negras, indígenas, gordas, trans e travestis, assim como de alunos de regiões com menor acesso à cultura.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A oficina de luz e som, ministrada por Emmanuel Queiroz, e gestão cultural, com Naiara Lima, acontecem de 6 a 31 de julho, nas segundas e quartas-feiras, de 19h às 22h. Carmen San Thiago comanda a oficina de cenografia entre 13 de julho e 5 de agosto, às segundas e quartas-feiras, de 19h às 22h. As palestras obrigatórias para todos os participantes serão realizadas nos dias 9 e 24 de julho, de 19h às 21h; as aulas práticas acontecem em 18 de julho, de 14h às 22h, e 31 de julho, de 18h às 22h.

A programação musical do festival contempla três categorias: solo ou duo autoral, bandas de forró ou afins e solo ou duo de artistas pretos. A apresentação de solo ou duo autoral acontece em 6 de julho, às 19h, e os artistas receberão cachê de R$1000; bandas de forró se apresentarão na Festa Julina do Fest Lira, em 18 de julho, entre 15h e 22h, com cachê de R$2000; encerrando a programação, artista solo ou duo formado por músicos pretos se apresentam em 31 de julho e receberão cachê de R$1000.

Leia também: Cinema de convicto emissário do afeto invade programação do Cine Brasília

Serviço

5º Fest Lira

Inscrições gratuitas até 23 de junho, para oficinas e programação musical, por meio de formulário virtual.